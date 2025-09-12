Una madre explica por qué ha decidido que su hijo de 5 años no hará los deberes que le manden los profesores en el colegio: «Me hizo llorar»

En septiembre llega la vuelta escolar y con ella la recuperación de rutinas y de la adaptación a hábitos que los niños van incorporando a medida que van creciendo. Seguramente primero se trata de nuevos horarios de sueño y de comidas pero también aprender a ir al baño solos o a lavarse los dientes. Cuando los pequeños empiezan la educación infantil llegan más cambios de autonomía y en primaria la exigencia suele ir a más.

Allí de hecho es cuando muchas escuelas empiezan a introducir las lecturas y libros obligatorios o los temidos deberes y exámenes. Ahora, una madre norteamericana ha generado un gran revuelo al referirse precisamente a las tareas que le mandaron hace unos días, al poco tiempo de empezar las clases, a su hijo de cinco años.

Ella es Cayley, que tiene tres hijos y que vive en Arizona, expuso hace unas semanas su punto de vista en su cuenta de TikTok (@caleyxo), en un video que supera las 258.000 visualizaciones. «Espero que inspire a más padres a hacerlo por sus hijos», remarca ella en la publicación, en la que también deja por escrito su reflexión: «Nunca más deberes».

«Hemos terminado»

Así, Cayley explica que «recientemente aprendí que se puede optar por no hacer los deberes». «Le envié a la profesora de mi hijo un mail cursi diciéndole que lo sentía mucho pero que basándome en el estrés y la ansiedad mental y físico que le está causando a mi hijo hemos terminado», asegura la madre.

Para argumentarlo, ella enseña a la cámara el «paquete para agosto» que recibió el niño al empezar el colegio, que allí arranca antes. Se trata de una especie de cuaderno mensual que «no parece que sea tan malo pero son de 15 a 20 páginas de doble cara» de cálculos. «Hemos estado tratando de trabajar de la mejor manera que podíamos y a mi hijo le está causando mucho estrés mental y físico», reconoce Cayley.

La madre confiesa que se sintió «muy culpable» por forzarle a sentarse a realizar los deberes. «Le dije que no podía ver la televisión ni hacer nada hasta que no hiciera una o dos páginas», revela antes de añadir que eso es mucho trabajo para él y que se puso a llorar. «Fue un desastre emocional y me sentí muy culpable», continúa su reflexión la norteamericana, recordando que, sea por los deberes o no, el pequeño hace dos semanas que le dice que tampoco quiere ir a la escuela.

«Me duele mi corazón de mamá», confiesa Cayley, que defiende que en esta etapa escolar solo debería importar aprender en clase y jugar. Además, ella lamenta que con actitudes así se está enseñando a los niños que cuando trabajes, si no acabas tus funciones, tendrás que llevártelas a casa tras ocho horas laborales. «No estamos enseñando a nuestros hijos que trabajamos para vivir, si no que vivimos para trabajar».

Para acabar, ella explica que está pendiente de respuesta del mail y que solo espera, sin hacer los deberes, que «quiero que a mis hijos les guste la escuela, que les guste aprender». El vídeo ha recibido multitud de comentarios de todo tipo.

