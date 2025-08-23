Pau Antó, experto inmobiliario, tajante sobre la situación de España: «No es primer mundo»

Definir si un país va bien o mal es una tarea complicada que puede basarse en diferentes parámetros y llegar a una conclusión u otra según el punto de vista desde el que se analice.

Si atendemos al económico, por ejemplo, suele ser uno de los más significativos, incluyendo en este nivel la riqueza con la que cuenta el país, si tiene la inflación bajo control y no acumula mucha deuda, si la economía está diversificada, si hay un bajo índice de desempleo y si los sueldos son acordes al coste de vida, entre otros muchos factores.

Que la economía de un país vaya bien debería traducirse en una alta calidad de vida y bienestar de sus habitantes y, como complemento a una buena situación económica general, también se le suele dar valor al buen funcionamiento del sistema legal y la estabilidad política, por ejemplo.

Sin embargo, la realidad apremia y suele reflejar lo complicado que es que un país cuente con una buena situación a todos estos niveles. Volviendo a lo económico, una de las expresiones que suelen utilizarse en cuanto a si un país tiene una buena economía y nivel de vida alto es 'ser del primer mundo'.

El primer mundo es una expresión histórica que nació en la Guerra Fría para designar ciertos sistemas económicos y se asocia a lo que conocemos hoy en día como países desarrollados, existiendo también el concepto de segundo mundo o, más conocido, el tercer mundo, este último referido a los países más pobres. En este sentido, este tipo de expresiones no se utilizan como en cuerpos como Naciones Unidas u otras instituciones internacionales, pero sí que tienen un calado social y forman parte del vocabulario actual para muchas personas.

Un experto inmobiliario explica si España puede considerarse del primer mundo

En relación a este concepto, el experto inmobiliario Pau Antó ha querido hablar sobre si España puede considerarse parte de ese primer mundo en la actualidad o no. Para ello, utiliza un vídeo de un conocido creador de contenido que da por hecho que nuestro país sí pertenece a este estrato , pero Antó lo cuestiona.

«No, España no es primer mundo. O, al menos, si miras los datos cuesta mucho creérselo», comienza diciendo tajante el experto inmobiliario en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Así, Antó ofrece diferentes datos y cifras que, desde su punto de vista, probarían que España no se encuentra en una buena situación económica y, por consecuencia, tampoco social, argumentando por qué considera que nuestro país no puede seguir considerándose como primer mundo actualmente:

«Listas de espera quirúrgicas: en España: cuatro meses de media, en Francia: menos de un mes. El 70% de los jóvenes en España vive con sus padres, en Alemania, solo el 31%. Por no hablar del paro juvenil: En España el 26,6% entre los menores de 25 años. En cambio en Alemania, el 6,5%, que es cuatro veces menos. La edad media para comprar vivienda en España: 41 años, en Finlandia 21. La inflación alimentaria en Portugal es del 1,7%, en España, más del doble, el 3,6%», explica Antó.

«Y podría seguir, pero no quiero meter más el dedo en la llaga. ¿Tú crees que España sigue siendo primer mundo? ¿O ya es solo una ilusión?» termina preguntando el experto en su publicación de Instagram, incitando a que los usuarios dejen sus opiniones.