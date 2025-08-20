Un español va a Lidl en Alemania y comprueba si es más caro que en nuestro país: «Aquí hay una gran diferencia»

Un mismo producto, fabricado en un lugar idéntico pero vendido en diferentes países, no tiene por qué encontrarse a la venta por un precio igual. De hecho, lo más lógico es que no suceda así en ningún caso, por las diferencias que existen en los hábitos de consumo entre países o por los impuestos a los que se ven sujetos, que también varía.

Asimismo, influye el hecho de que una determinada cadena de supermercados sea originaria de un sitio u otro. Por ejemplo, Lidl es alemán, de ahí que sus precios sean algo más reducidos allí que en otros países, al reducir costes en tareas como el transporte o el almacenaje de esos productos.

Aun así, siempre existe esa curiosidad de ver hasta qué punto pueden variar los precios entre países y qué productos de consumo prácticamente cotidiano podríamos adquirir por menos dinero fuera de España... y cuáles tenemos la fortuna de que nos cuesten menos.

Eso ha hecho Javier, un español que vive en Alemania, donde ejerce como profesor, según figura en la biografía de su cuenta de TikTok. Ha acudido a un Lidl de Múnich para fijarse en algunos productos que se venden tanto allí como en España y apreciar las diferencias.

Las diferencias en los precios entre un Lidl en Alemania y en España

Javier ha seleccionado una muestra de productos suficiente como para tener una conclusión fundamentada en relación a la diferencia de precios existente entre un Lidl en Alemania y otro en nuestro país.

En concreto, han sido hasta siete productos los que ha cogido. Y de todo tipo, desde bebidas hasta comidas veraniegas como el melón pasando por otras para todas las temporadas, como la pechuga de pollo.

Tabla de precios Alemania | España Bebida alta en proteínas – en España, 1,09 euros; en Alemania, 99 céntimos.

Bebida de avena – en España, 1,45 euros; en Alemania, 90 céntimos.

Salmón ahumado – en España, 6,89 euros; en Alemania, 4,79 euros.

Pechuga de pollo – en España, 6,19 euros el kilo; en Alemania, 10 euro el kilo.

Docena de huevos – en España, 2,60 euros; en Alemania, 1,99 euros.

Queso Gouda – en España, 3,29 euros (rebajado); en Alemania, 2,99 euros.

Melón – en España, 1,49 euros; en Alemania, 1,29 euros.

De todos los productos seleccionados por este español residente en Alemania, apenas la pechuga de pollo es más caro allí, lo cual motivó su sorpresa. «Aquí hay una gran diferencia», manifestó cuando se percató de la diferencia existente.

En los comentarios, muchos usuarios le hacen ver que la razón principal se debe al origen germano de Lidl.