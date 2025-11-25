Lara Lorenzo, podóloga, sobre llevar zapatos de tacón: «El dolor de pies por su uso excesivo se puede evitar»

El calzado es una parte esencial de nuestro día a día y no solo por su función estética, sino más bien por su impacto en la salud y el bienestar. En los últimos tiempos ha crecido la concienciación de que elegir los ... zapatos adecuados es crucial para evitar dolores en los pies, piernas y espalda pero también para provocar problemas como juanetes, callos, espolones o hasta deformaciones en los pies.

En este sentido, la irrupción del calzado 'barefoot' ha sido impactante en los últimos tiempos. Se trata de una nueva forma de diseñar zapatos y 'sneackers' imitando la sensación de caminar descalzo, con baja amortiguación, gran flexibilidad y amplitud en al zona de los dedos. Aunque cada vez hay más conciencia de ello, lo cierto es que los modelos tradicionales y los tacones siguen reinando en muchos armarios o, como mínimo, siendo la primera opción cuando una tiene que ir arreglada.

En este sentido, los zapatos altos estilizan mucho pero pueden tener efectos negativos en la salud. Los profesionales sanitarios llevan tiempo haciendo divulgación de su conveniente uso con moderación y ahora la podóloga Lara Lorenzo, que tiene una clínica en Ribeira y que es muy conocida por su perfil divulgativo en TikTok (@la.podologa.lara), ha hecho una reflexión al respecto que se acerca ya a las 17.000 visualizaciones.

«Aumenta la estabilidad»

Su publicación arranca con un fragmento de la visita de Aitana a 'La Revuelta' en la que hablaba de los zapatos que llevaba y su imponente tacón. «Bajaste un piso...», le ironizaba David Broncano después de que ella se lo quitara y cambiara considerablemente de altura. «¡Ojito! Seguro que esto os pasa a muchas», avisa Lorenzo.

El uso de tacones no es bueno, obvio, ya que este calzado hace daño en los pies y puede provocar patologias y diferentes problemas en los pis, así que en este video te digo como puedes evitar el dolor de pies por el uso excesivo de tacones. Y recuerda que si tienes otros problemas en los pies y quieres que te ayude, pásate por mi clínica de saúde en Ribeira.

«El uso de tacones no es bueno, obvio. Como todo el peso recae en la parte de delante, puede dar lugar a una metatarasalgia», incide la experta, que añade que «duele muchísimo». También recuerda que llevar tacones puede provocar otras patologías o problemas en los pies, como dedos en garra, esguinces por inestabilidad, dolores de rodillas o juanetes.

Por todo ello, Lara avisa cómo prevenir este tipo de problemas. «Utiliza un tacón de 3 o 4 centímetros o evita tacones finos ya que aumenta el riesgo de esguince», comenta ella, que recomienda ir mejor con tacones anchos. Además da un sencillo «trucazo»: «Camina dando pasos cortos y seguros, eso aumenta la estabilidad», asegura la podóloga.

«El mejor consejo que te puedo dar es que evites ponértelos para no tener ningún problema de todos los que te he dicho», sentencia Lorenzo, que por escrito insiste en que «el uso de tacones no es bueno, obvio, ya que este calzado hace daño en los pies y puede provocar patologías y diferentes problemas en los pies».

En el mismo sentido, Lara recuerda que «puedes evitar el dolor de pies por el uso excesivo de tacones». En otro vídeo relacionado, que publicó semanas atrás, también recomendaba llevar encima algo para evitar rozaduras y si hay que ir con tacón que no fuera muy alto y que fuera cuadrado. «Cada poco tiempo siéntate y haz un descanso para evitar sobrecargas», añadía entonces.