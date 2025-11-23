Una podóloga explica cuáles son los deportes más lesivos: «Tienen más posibilidades de provocar una lesión»

Practicar deporte es un imprescindible en la vida de muchos por salud mental y física y hacerlo siguiendo los preparativos específicos es crucial para minimizar cualquier riesgo de lesión. Así, es sabido que más allá de la condición física, la técnica, el calentamiento ... y estiramientos previos y posteriores, el material adecuado o incluso la alimentación influyen mucho en los resultados y los posibles problemas de salud que pudieran aparecer.

Los profesionales del sector están acostumbrados a recomendar la práctica deportiva de forma responsable y sin sobrepasar los límites para minimizar lesiones. Igualmente lo hacen a menudo los médicos y especialistas sanitarios, en buena parte porque están acostumbrados a ver a diario a muchos pacientes con dolencias derivadas de malas prácticas en la actividad física.

Ahora, la podóloga Lara Lorenzo, que tiene una clínica en Ribeira (Galicia) y que es especialista en niños, embarazadas y deportistas, ha explicado desde su perfil de TikTok (@la.podologa.lara) cuáles son para ellos los cinco deportes más lesivos porque «tienen más posibilidades de provocar una lesión deportiva». La publicación supera las 112.000 visualizaciones en menos de un día.

«Ten cuidado»

Lara empieza refiriéndose al fútbol y avisa de que puede provocar varios problemas, como esguinces de tobillo, por las frenadas bruscas y cambios de dirección. Además, alerta de la «bota con la puntera muy estrecha» y del taco que se usa. «Ten cuidado porque si lo eliges mal, puede ser el causante de muchas lesiones», reitera.

En cuanto al crossfit que tanto de moda está ahora, la podóloga está acostumbrada a ver mucha tendinitis del Aquiles. «Si controlas bien la técnica y los pesos puedes evitar mucha molestia». Sobre el baloncesto pone énfasis en que se basa en saltos constantes. «Es un deporte muy rápido, me parece que es el deporte en el que tienes más probabilidades de tener un esguince», avisa ella antes de lanzar una recomendación clara: «calienta mucho y prepara muy bien tu musculatura».

La experta también valora los riesgos del pádel, otra práctica en tendencia y es clara. «Mucho cuidado con las rodillas y con los tobillos», remarca antes de dejar claro que «es súper importante tener una preparación física buena y un calzado adecuado». Finalmente habla del 'running' y avisa de que «son muchos kilómetros impactando sobre superficies duras en el talón y, ¡ojo!, me he encontrado uñas encarnadas y moradas».

«'Top 1' indiscutible», avisa a los corredores. Y es que a lo largo del vídeo, Lara va colocando los deportes analizados en un ranking imaginario desordenado y este es cómo queda finalmente su 'top 5' de deportes lesivos.

'Top 5' de deportes lesivos 1 Running 2 Fútbol 3 Baloncesto 4 Pádel 5 Crossfit

Para ella, esta es «la lista de los deportes que para mi tienen más posibilidades de provocar una lesión deportiva, ya sea por su impacto de la zona del tobillo, los saltos y esguinces de tobillo». «Uñas encarnadas y moradas, aparte de un traumatismo constante en los pies, sin duda el running puede llegar a ser muy lesivo si te gusta este deporte», sentencia ella por escrito, recordando que una visita al podólogo puede ayudar a prevenir problemas.

La publicación ha generado mucho interés y muchos usuarios han opinado al respecto para dar sus opiniones. Entre los otros deportes de riesgo han aparecido el balonmano, el enduro, la equitación por las caídas, el rugby, la escalada o el patinaje y el judo. Además, varias personas han coincidido en destacar la gimnasia.