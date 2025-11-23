Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado»

Una podóloga explica cuáles son los deportes más lesivos: «Tienen más posibilidades de provocar una lesión»

Lara Lorenzo alerta tanto de prácticas de toda la vida como de otras que se han puesto de moda en los últimos años

Fernando Alonso indica los dos alimentos que ha eliminado de su dieta para encontrarse mejor físicamente: «Me sentía pesado»

Una podóloga explica cuáles son los deportes más lesivos: «Tienen posibilidades de provocar una lesión deportiva»
Una podóloga explica cuáles son los deportes más lesivos: «Tienen posibilidades de provocar una lesión deportiva» ABC

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Practicar deporte es un imprescindible en la vida de muchos por salud mental y física y hacerlo siguiendo los preparativos específicos es crucial para minimizar cualquier riesgo de lesión. Así, es sabido que más allá de la condición física, la técnica, el calentamiento ... y estiramientos previos y posteriores, el material adecuado o incluso la alimentación influyen mucho en los resultados y los posibles problemas de salud que pudieran aparecer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app