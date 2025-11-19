Jorge Escoto, podólogo: «Los zapatos transparentes y los de punta estrecha pueden ser muy dañinos para los pies»

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha advertido de que abusar de la moda de los zapatos de punta estrecha y los transparentes puede ser causa de deformidades óseas, problemas circulatorios, dermatitis, infecciones o eccemas, entre otros problemas ... en los pies.

«Seguir las tendencias en moda no debería ir reñida con la salud podal. Y si bien, cada vez más firmas apuestan por hormas y tacones más respetuosos, siguen manteniéndose las punteras estrechas y los calzados transparentes que pueden ser muy dañinos para los pies», explica Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV.

«El problema es que muchas personas no son conscientes del precio que pagan por calzar acorde a las tendencias, y uno de los propósitos de los profesionales de la Podología es informar y concienciar sobre ello», añade el especialista.

Por lo que se refiere a los zapatos de punta afilada, las dolencias más comunes según el ICOPCV son deformidades en los dedos, como los juanetes y los dedos en garra o martillo, así como en las en zonas donde el zapato roza o aprieta más, porque aparecen callos y durezas.

También dolor y molestias, principalmente en la parte delantera del pie, las llamadas metatarsalgias. A esto se le puede sumar sensación de ardor o entumecimiento por compresión de nervios, que resulta en un neuroma de Morton (el conocido problema que ha padecido la Reina Letizia).

Asimismo, avisan de problemas circulatorios, ya que la presión constante puede dificultar la circulación sanguínea en los dedos y provocar hinchazón o sensación de tener el pie frío principalmente la zona digital.

También alteraciones posturales, de modo compensatorio por el dolor o la incomodidad, la persona puede alterar o modificar su forma de caminar, lo que afecta a rodillas, caderas y espalda Y por último, infecciones o problemas de la piel al utilizar este tipo de zapatos es mayor el riesgo de que aparezcan ampollas, uñas encarnadas o infecciones por hongos, como consecuencia de la falta de ventilación, roce y presión continuadas.

Mayor riesgo de ampollas

Con respecto a los calzados transparentes, desde el ICOPCV se ha resaltado que aquellos que están fabricados en un material plástico sin transpirabilidad, igual que sucede con las punteras estrechas, conllevan un mayor riesgo de ampollas, uñas encarnadas o infecciones por hongos, como consecuencia de la falta de ventilación. No obstante, las 'bailarinas mesh' (de malla o red), si bien favorecen la ventilación, suelen ser excesivamente planas (lo que puede causar fascitis plantar).

«En ambos casos, el problema que nos encontramos es que al estar el pie casi tan expuesto como en verano, las personas que las utilizan abusan durante más tiempo de los esmaltes en las uñas y en consulta nos encontramos, como consecuencia, las láminas ungueales muy deterioradas», ha resaltado el podólogo Jorge Escoto.

Los problemas más habituales son debilitamiento y rotura debido a que el limado de la uña para adherir el esmalte la debilita y adelgaza, haciéndola más propensa a romperse; y alteraciones de color, porque los daños que se generan en la lámina ungueal suelen ocasionar manchas amarillentas o blancas.

También, infecciones: el esmalte impide que la uña 'respire' y puede crear un ambiente húmedo que favorece el crecimiento de hongos y bacterias, provocando infecciones y desprendimiento de la uña, máxime en la época estival que es cuando los pies pasan más tiempo en ambientes húmedos y el propio esmalte evita que se vea que algo no va bien en esa uña

Dermatitis y eccemas: algunos componentes de los esmaltes, como los acrilatos, pueden causar dermatitis alérgica por contacto con síntomas como picor, enrojecimiento, hinchazón y exudación en las áreas de contacto e, incluso, en otras partes del cuerpo por transferencia. Además, de problemas más severos asociados al uso continuado de esmaltes permanentes pueden causar distrofia ungueal psoriasiforme (la psoriasis ungueal es una enfermedad autoinme que provoca alteración en la forma, el color, la textura o el crecimiento de las uñas).

Desde el ICOPCV recuerdan que, «para garantizar estar en manos de un profesional de la Podología, disciplina sanitaria que todavía no forma parte de la cartera de servicios del Sistema Público de Salud de Generalitat Valenciana, y evitar ser víctimas del intrusismo, es decir, ser tratados por supuestos profesionales que carecen de la formación universitaria que se exige para el desarrollo de esta rama sanitaria», hay que asegurarse que la clínica donde vamos a ser tratados dispone de número de registro sanitario y el podólogo está colegiado.