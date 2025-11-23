Una fisioterapeuta explica el origen de todos los dolores de la pantorrilla: «Si te duele aquí...»

Con el frío existen más probabilidades de dolor muscular, al contraerse los músculos de manera involuntaria para conservar el calor corporal, reduciendo el flujo sanguíneo, lo cual aumenta la sensación de dolor y rigidez. En definitiva, se disminuye la elasticidad de los músculos y ... los tendones.

Es posible experimentar estos dolores musculares y desconocer el origen. O la zona exacta afectada. Muchas veces se asocian estos problemas a la práctica deportiva y no tiene por qué. De hecho, personas sedentarias pueden sufrir estos contratiempos propios de la época del año en la que nos encontramos.

Nuria Marquez, una fisioterapeuta, ha detallado en el perfil de TikTok de su clínica de fisioterapia, ubicada en la localidad madrileña de Móstoles, cuál puede ser la región afectada si los problemas musculares surgen en la parte inferior de la pierna o en la pantorrilla.

#DolorRodilla #TibialAnterior #piernas #pantorrilla ♬ sonido original - veka_plantillas @fisiole.es 🦵 ¿Dolor en la parte inferior de la pierna o “pantorrilla”? No siempre es fácil saber de dónde viene la molestia, pero en muchos casos puede estar relacionada con diferentes músculos de la zona: 🔹 Tibial anterior 🔹 Peroneos 🔹 Gemelos 🔹 Sóleo Cada uno puede generar síntomas distintos y afectar a tu movilidad de forma diferente. 👉 Identificar bien el origen es clave para un buen tratamiento y evitar que el dolor se cronifique. 📌 Guarda este reel si alguna vez has sentido sobrecarga o pinchazos en la parte baja de la pierna. ⚠️ Y recuerda: consulta siempre con un profesional para un diagnóstico adecuado. #dolorpierna

La parte afectada en función de diferentes dolores

Esta fisioterapeuta se ayuda de un paciente para mostrar a la cámara los diferentes problemas que pueden aparecer en la parte inferior de la pierna o en la pantorrilla. No necesariamente, claro, fruto de las bajas temperaturas.

En primer lugar, señala el dolor que surge en el músculo principal de la parte delantera de la pierna. «Si te duele aquí, es el tibial anterior», indica. Posteriormente, habla de la parte más lateral de la pierna, especialmente cerca del tobillo y en dirección al pie. «Son los peroneos», dice.

Por último, la fisioterapeuta comenta los dos problemas frecuentes en la zona posterior de la pierna, lo que se conoce como la pantorrilla. Dos dolencias muy cercanas y que a menudo, incluso, pueden confundirse al formar parte del tríceps sural.

Más arriba se encuentra el gemelo, un dolor que suele ser intenso y en una zona objeto de lesiones, sobre todo, en deportistas, con la famosa sensación de 'pedrada'. El sóleo, en cambio, está situado debajo del gemelo y su dolor se siente más cerca del tendón de Aquiles.