Jordi Cruz, cocinero, sobre la actitud de los trabajadores: «Hay un cambio generacional. Hemos pasado de ser espartanos y meterle catorce horas a hacer ocho y entenderlo de una forma distinta»

El prestigioso chef explica cómo ha evolucionado el oficio de cocinero en los últimos años e indica cómo ha vivido él esos cambios

Jordi Cruz, cocinero, sobre la actitud de los jóvenes: «¿Quieres aprender? Te voy a apretar. A mí me gusta ser esa persona que te aprieta. Y eso no está. No lo veo»

Inés Romero

Jordi Cruz es uno de los chefs más prestigiosos de España. Se introdujo en el mundo de la gastronomía desde bien pequeño y con tan solo 14 años comenzó a trabajar en cocinas profesionales.

Con varias estrellas Michelin y una extensa carrera, ... el cocinero ha podido comprobar de primera mano cómo, poco a poco, ha cambiado el sector de la hostelería. De esto mismo ha hablado en una entrevista para el podcast 'Se me Antoja'. El propietario del restaurante ABaC es muy claro y explica cómo han evolucionado las jornadas laborales y, en general, su oficio en nuestro país.

