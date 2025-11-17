Un inversor inmobiliario detalla los pisos que se pueden comprar en Barcelona según el sueldo: «Con una nómina de unos 1.200....»

El acceso a la vivienda es una de las grandes preocupaciones en España. Sean familias con hijos o jóvenes recién emancipados y vivan en pisos de alquiler o con hipotecas,los precios en el sector están por las nubes y la situación es ... especialmente complicada en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona.

Solo hay que ver las estadísticas que periódicamente salen: según datos de Pisos.com de hace una semana, Barcelona es la capital de provincia más cara de todo el país, con alquileres de 29,55 euros por metro cuadrado. En el otro extremo, Palencia es la más barata, con 6,90 euros por metro cuadrado. Con estos precios, y a pesar de las dificultades bancarias, cada vez más personas se plantean la compra de inmuebles.

Y es que los precios también están disparados pero viendo como suben los alquileres muchos ven más seguro que nunca intentar una hipoteca a tipo fijo. Consciente de ello, Marc Guirado, un agente inmobiliario de Barcelona, muy activo en redes sociales, ha lanzado varios vídeos con posibilidades reales teniendo en cuenta cómo está el mercado actual. Algunas de sus publicaciones, subidas a su perfil de TikTok (@marc.inmobilario), superan las 122.000 visualizaciones.

«Puedes optar a viviendas de lujo»

Así, Marc asegura que en la capital catalana se pueden comprar pisos en las zonas de Trinitat o Verdú por unos 200.000 euros, con cuotas hipotecarias de unos 640 euros. «Con una nómina de unos 1.200 euros puedes comprar un piso de unos 110.000 euros en la zona de Nou Barris con una hipoteca de unos 420 euros al mes», asegura él en otro vídeo. Subiendo a los 1.500 euros ya apunta a viviendas de 130.000 euros, en la misma zona y con hipotecas de menos de 500 euros.

«Con una nómina de 1.700 euros al mes podemos comprar un piso en Sant Andreu de 160.000 euros con una hipoteca de 595 euros al mes», sigue él en sus reflexiones. En otra publicación él va poniendo varios ejemplos a partir de diversas nóminas, que se entiende que pueden ser entre más de un miembro de la casa. Así, asegura que con una nómina de 3.500 euros al mes «puedes comprar un piso de unos 230.000 euros en la zona de Nou Barris con una hipoteca de unos 615 euros al mes».

@marc.inmobiliario Hoy analizo las mejores zonas para invertir en Barcelona. Las clasifico de forma clara y directa: Mala → riesgo alto o poca proyección Buena → estable, demanda sólida Excelente → potencial de revalorización + liquidez alta El objetivo es ayudarte a entender dónde poner el dinero y por qué, sin humo y sin discurso comercial. Si quieres que analice tu caso concreto, déjame tu nómina / presupuesto / zona y te digo qué opciones reales tienes. 🏙️💶 ♬ A guitar with a Spanish-style passion(1254380) - Shohei Yamaki

A partir de aquí, Marc sube la cantidad mensual. «Con una nómina de 5.000 euros al mes puedes optar ya a un piso de unos 330.000 euros en la zona del Clot y con una hipoteca de 1.200 euros al mes», asegura él. Los ejemplos pasan a otros números y habla de las posibilidades con 35.000 euros, que se entiende que serían por buenas nóminas y otro tipo de ingresos. «Ya podríamos optar a una vivienda de lujo de entre 2 y 2,5 millones, con una letra de hipoteca que no llegara a los 10.000 euros al mes en la zona del Eixample o Paseo de Gracia», desgrana.

«¿Y con unos ingresos de 150.000 euros al mes?», dice una voz femenina en 'off'. En este caso, Marc destaca que «ya puedes optar a viviendas de lujo entre 5 y 7 millones de euros» y que en este caso se podría conseguir con una hipoteca de unos 25.000 o 26.000 euros mensuales. El vídeo ha dado para muchos comentarios de sorpresa, ironía o indignación. Muchos se preguntan quién cobra sueldos así.

Sea como sea, lo cierto es que Marc sube periódicamente vídeos sobre la realidad habitacional en Barcelona. Hace poco también explicó cuánto cuesta vivir en Barcelona. En el Eixample, en alquiler unos 1.300 euros y si ya lo buscas de compra, 420.000 de media, mientras que en Gracia el alquiler está a 1.250 y la compra a 380.000 euros. En Sarrià están más caros y en Ciutat Vella, los alquileres están «sorprendentemente más altos que en Sarrià», avisaba.