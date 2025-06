Grison, de 'La Revuelta', desvela el sueldo por el que se iría a 'El Hormiguero' con Pablo Motos: «Aunque Hacienda se lleve la mitad...»

Casi un año después de que se anunciara la llegada de David Broncano y 'La Revuelta' a RTVE, la guerra con 'El Hormiguero' sigue más abierta que nunca. A pesar de esto, y apenas unas semanas de que termine la temporada televisiva, el programa de Pablo Motos ha conseguido imponerse con soltura en las audiencias del 'access prime time', tras un inicio renqueante en el que el espacio de la cadena pública consiguió disputarle el liderazgo.

Lo cierto es que, desde que comenzó su competencia, han sido muchas las ocasiones en las que 'La Revuelta' ha hablado de su máximo rival en el tramo televisivo. Varios meses después de que Broncano y su equipo denunciaran la estrategia de los de Antena 3 con sus invitados, estas alusiones no han finalizado e incluso se han extendido a otros espacios.

El último en hablar de este enfrentamiento ha sido uno de los personajes más queridos del programa de Broncano, Grison, que acudió hace unos días a 'Tómatelo con vino', el podcast de las influencers María Fernández Rubíes y Rocío Irisarri. Durante su visita al programa, el músico habló de esta rivalidad con Pablo Motos y de los malos datos que habían cosechado en estos últimos meses respecto a sus competidores.

Grison, contundente sobre la guerra de audiencias entre Pablo Motos y David Broncano

«A nosotros nos la pela bastante el tema de las audiencias», comenzó diciendo el colaborador, recordando que 'La Revuelta' es el programa más visto de La 1 con diferencia. «Estamos dando visibilidad a colectivos más desfavorecidos. Gente que no se visualiza tanto en la tele y que le damos un poquito de voz, y eso mola mogollón», señalaba ante sus entrevistadoras.

Respecto a 'El Hormiguero', Grison aseguró que «la relación es nula» entre ambos programas, aunque no es cosa de Broncano ni de su equipo: «Ellos no quieren, nos tienen completamente... No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Ellos no nos mencionan. Y pues a nosotros nos parece muy gracioso eso».

A pesar del enfrentamiento, el beatboxer admitía en que 'La Revuelta' no busca confrontación y que incluso él mismo mantenía una buena relación con algunos de sus trabajadores: «A Pablo Motos me lo veo muchas noches. Está guapo, yo he colaborado allí. Soy colega de Juan y Damián (Trancas y Barrancas). Yo empecé con ellos un poco», admitió el cantante.

Para él, la batalla en las audiencias entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' «ha venido bien a todos»: «Pablo Motos nos está ganando siempre. Está haciendo una audiencia que hace años que no hacía. Haber llegado nosotros y que haya habido esa polémica... Eso ha hecho que la gente mirara cada día quién había ganado como quien mira un 'derby' de fútbol».

El sueldo por el que Grison dejaría 'La Revuelta' para irse a 'El Hormiguero'

Grison, que hasta hace unos años era profesor de música, recordó que fue gracias a 'El Hormiguero' como él consiguió sus primeras oportunidades en el mundo de la televisión. «Hacía 'beatbox' y con otro chaval hacía sketches que hacía química, aireábamos un poco la movida. Nunca cobré porque nos vendían que era buena promo. Pero bueno, sí, no fue mala», explicó al rememorar esta experiencia.

María Fernández Rubíes y Rocío Irisarri quisieron saber si Grison se plantearía la posibilidad de volver a trabajar con Pablo Motos en el futuro y cuál sería su precio. «Allí se curra mucho, nosotros echamos cuatro horas. Yo conozco cómo funciona eso, en 'El Hormiguero' están todo el día liados, les meten muchas horas», recordaba este.

Respecto a la cifra que le haría dejar 'La Revuelta' y plantearse un regreso a Antena 3, el músico fue contundente: «Sí me iría. Una temporada por un millón sí que me voy... Y casi por medio millón de euros te diría que también, aunque luego Hacienda se lleva la mitad. Serían 250.000 euros, es un pastón».

Grison lanzó entonces un mensaje a Pablo Motos y le dejó un recado por si quería sumarle como fichaje de cara a la próxima temporada. «Por si acaso hay una oferta... Pablo, por un kilito me voy», ha reconocido el cantante.