Un funcionario de la Seguridad Social explica por qué algunas personas deben devolver las ayudas del Ingreso Mínimo Vital

El número de hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se situó en el mes de julio en 752.469, lo que implica más de dos millones de beneficiarios. Entre el séptimo mes del año de 2024 y el de 2025 esta cifra se ha incrementado en un 17,6%.

Esta prestación está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza o exclusión social de las personas que viven solas o en una unidad de convivencia en la que se carecen de recursos económicos básicos. La cuantía depende de la situación de cada persona y unidad de convivencia. Por ejemplo, para un beneficiario individual asciende a 658,81 euros en 2025.

«Cobras el Ingreso Mínimo Vital y te ha llegado una comunicación diciéndote que debes devolver una cantidad», cuenta el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ante las dudas que le han llegado por esta situación que han vivido algunos beneficiarios. Lo ha explicado con un vídeo a través de un vídeo en su canal de YouTube.

El motivo por el que algunos deben devolver el IMV

Afirma que la Ley 19/2021 establece que la cuantía del IMV depende de los ingresos del año anterior: «La idea es garantizar los ingresos de la unidad familiar para alcanzar un umbral de renta determinada». Muñoz explica que durante este 2025 se ha ido abonando el IMV mes a mes, pero con un matiz: «De manera estimada, es decir, en función de los ingresos del 2023 porque la Seguridad Social no conocía los ingresos reales de 2024».

Precisa este funcionario que no ha sido hasta el «1 de julio de 2025 cuando los contribuyentes no hemos terminado de hacer la declaración de la renta y no ha sido hasta hace unos días cuando la Agencia Tributaria ha terminado de revisar y confirmar todas las declaraciones de las rentas».

Como explica Alfonso Muñoz, es por ello que a partir de septiembre la AEAT pone a disposición del resto de administraciones los ingresos reales de los contribuyentes y, en consecuencia, la Seguridad Social conoce los ingresos reales del IMV: «Procede a la regularización de las cuantías abonadas durante los primeros meses del año».

Por lo tanto, destaca que hay casos en los que se ha pagado menos a una familia y lo que hace la Seguridad Social es aumentarles la cuantía y pagar los atrasos. Pero hay casos en los que se da la situación contraria, familias a las que se les ha pagado de más. «En ese caso, se envía una comunicación informando al interesados de los importes indebidamente percibidos», aclara.

La devolución se puede hacer de dos maneras si se mantiene el alta en la prestación «la Seguridad Social aplicará descuentos mensuales». Si por el contrario ya se ha extinguido el derecho a la prestación «la deuda se recaudará a través de la Tesorería General de la Seguridad Social».

Con este vídeo Alfonso Muñoz ha querido acabar con la inquietud y las dudas de ciertos beneficiarios del IMV que han recibido este tipo de notificaciones.