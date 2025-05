Ferran Adrià indica cuál es el error que casi todo el mundo comete en la cocina y puede empeorar los platos: «La pregunta es...»

La cocina es un espacio para la creatividad, la imaginación y la libertad a la hora de crear platos y elaboraciones. Sin embargo, casi siempre que cocinamos nos regimos por recetas que conocemos de memoria o que consultamos en alguna web o libro de cocina.

Como ocurre en otros aspectos, a base de práctica y repetición solemos afianzar nuestras dotes culinarias y mejorar los platos que más cocinamos.

Es habitual que el tipo de platos que más hagamos sean salados, ya que en nuestra cultura son los se preparan a la hora de la comida y de la cena o, incluso, para el desayuno o merienda. Así, los platos dulces quedan relegados a ocasiones especiales o momentos puntuales en los que queremos preparar un postre o una tarta, por ejemplo.

La cocina dulce, en general, se considera más compleja y técnica que la de los platos salados, ya que en la primera es necesario medir y pesar todos los ingredientes y proporciones, algo que puede no parecer tan necesario en los platos salados.

Sobre esta cuestión ha lanzado una tajante reflexión el reputado chef Ferran Adrià, considerando además que se trata de uno de los errores más repetidos que casi todo el mundo comete a la hora de ponerse entre fogones.

El error que más cometemos en la cocina, según Ferran Adrià

Lo afirmó en el programa 'Col·lapse', de TV3, donde también se abordaron temas como el impacto de la inteligencia artificial en la cocina o la situación actual de la gastronomía nacional. Volviendo al fallo que reveló Adrià, esto fue lo que comentó tras pasar una prueba en la que debía adivinar el peso de varias cantidades de comida:

«Cuando la gente hace pastelería, siempre pesa los ingredientes, cuando hace salado, no. Y no sé por qué», comenzaba diciendo el chef catalán. A esto, el presentador le preguntó si tendríamos que ser igual de precisos con el salado que con el dulce y Ferran Adrià no dudó en contestar rotundo:

«Claro. Un sofrito no es una cebolla y dos tomates. Son 100 gramos de cebolla y 80 gramos de tomate. Es un ejemplo eh, no es así», explicaba en el programa de la televisión catalana, reafirmando de nuevo su posición a por qué cocinamos a ojo cuando hacemos platos salados: «La pregunta es por qué».

Cabe destacar que Adrià es uno de los chefs más destacados y relevantes de España, con una experiencia culinaria de más de 40 años, tres estrellas Michelin y otros galardones como cinco veces mejor restaurante del mundo para 'El Bulli', chef del año en 2009 o el premio Extraordinario Culinaria en el Congreso Culinaria 2024 por su contribución a la cocina española.