Un experto en inversión inmobiliaria señala estas cinco ciudades de España como las más rentables en 2025: «Todavía estás a tiempo»

El mercado de la vivienda pasa por un proceso de búsqueda de soluciones a un problema estructural en España provocado, entre otros factores, por la gran demanda y la poca oferta.

Aún así, hay personas que se dedican a explorar el mercado, comprar viviendas y luego ponerlas en alquiler y a la venta tratando de sacar una rentabilidad por ello.

El experto en inversión inmobiliaria Pau Antó ha subido esta semana un vídeo en su canal de YouTube dirigido a «inversores que comienzan desde cero y buscan oportunidades más allá de Madrid y Barcelona».

Destaca Antó que si él estuviera en esta situación no invertiría en ninguna de estas dos ciudades. «Lo que más me costó entender es que no hace falta que compres donde vives ni que compres donde compra todo el mundo. De hecho, muchas de las operaciones que más dinero me han dado han sido en ciudades que casi nadie mencionaba», afirma este inversor en su vídeo. Por ello, destaca cinco ciudades principales para invertir.

Las cinco ciudades más rentables para invertir en España

La primera de ellas es Murcia, que ocupa el quinto puesto en este ranking. «El precio medio está en torno a los 1075 euros por metro cuadrado, muy por debajo de la media nacional pero lo interesante es que lleva años subiendo de forma estable, con un crecimiento anual del 6,1% y todavía tiene recorrido», explica. Asegura que esta ciudad es rentable porque concentra tres «ingredientes clave»: vivienda para jóvenes, tanto estudiantes como profesionales, coste de vida bajo y barrios con mucho margen de mejora. Indica Antó que se pueden encontrar pisos por unos 60.000 euros para reformar.

La cuarta posición la ocupa Valencia: «Está por encima de los 1800 m² de media. Algunas zonas están por debajo de los 1500 € m² y con mucho margen de mejora». Afirma que es «una de las capitales más dinámicas para invertir y aplicar herramientas más tradicionales como alquilar unos años y luego vender con plusvalía o alquilar por habitaciones, considerando el perfil de las personas que escogen esta ciudad para vivir. En cuanto a las zonas pone el ejemplo de localidades como Benimaclet.

En el número tres coloca «una de esas ciudades que pasan mucho menos por alto». Es Elche. «El precio medio ronda los 1260 € met² muy por debajo de ciudades cercanas como Alicante Capital que supera los 2,000 € y aunque no suena tanto en los medios los precios en Elche han subido un 5,4% interanual y sigue siendo una de las ciudades con mayor estabilidad de crecimiento en vivienda», destaca. Los otros motivos que llevan a este inversor a considerar la ciudad ilicitana es que es ciudad industrial, universitaria, tiene turismo y buenas conexiones.

El segundo puesto es para Zaragoza. «Si sabes lo que estás buscando tiene mucho potencial es la quinta ciudad más poblada de España con más de 700.000 habitantes, tiene una economía diversificada, buen acceso logístico, universidad zonas verdes y además cuenta con la línea de AVE directa a Madrid o a Barcelona lo que facilita mucho los desplazamientos y a pesar de todo eso el precio por metro cuadrado ronda los los 1,450 euros», destaca.

Por último, el primer puesto, es decir, la ciudad que Pau Antó considera como la más rentable para invertir es Almería: «El precio por metro cuadrado ronda los 1150 €, lo que la convierte en una de las capitales de provincia más asequibles de toda España y sin embargo los precios han subido más de un 7% interanual y algunas zonas el repunte ha sido incluso mayor». Como ejemplos de buenas oportunidades pone casas más antiguas cerca del mar con servicios que aún no se han actualizado. También destaca el turismo, la movilidad interna o la proyección de nuevas infraestructuras. «Es una de las ciudades donde todavía puedes ir un paso por delante», sentencia.

Por último, Pau Antó recomienda, antes de lanzarse al mercado, «analizar bien, con criterio y tener paciencia» para dejar que este haga su parte.