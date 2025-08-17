Alquila su casa en Airbnb y los inquilinos se gastan más de 1.000 euros en electricidad en menos de un mes

Cada vez más personas recurren a la aplicación de Airbnb para alquilar casas a particulares durante un periodo. La mayoría de inquilinos que pasan por estas residencias no dan ningún tipo de problemas y suelen dejar la vivienda tal y como la han encontrado. Sin embargo, en algunas ocasiones, pueden producirse contratiempos con estos clientes que acaban afectando por completo al anfitrión.

Esto es lo que le ha sucedido a Ashley, una estadounidense que ha tenido que incluir una «extraña norma» en la casa que alquila a través de la plataforma digital después de un altercado con un cliente. La mujer, que se define a sí misma como diseñadora de casas para Airbnb, ha contado que, desde hace unas semanas, si un cliente que alquila una de sus casas «supera los 380 euros de factura eléctrica, tienen que pagar extra».

Unos inquilinos de su Airbnb gastaron más de 1.000 euros en electricidad

A través de este vídeo que ha compartido en la aplicación china, ha contado que todo sucedió cuando unos clientes alquilaron su casa para estar tres semanas. Aunque todo parecía estar bien cuando se marcharon e incluso llegó a dejarles cinco estrellas en la aplicación, la cosa cambió cuando llegaron las facturas: se habían gastado 1.290 euros tan sólo en electricidad.

«No solo montó una estación de carga para vehículos eléctricos, que generalmente ya es cara, sino que este hombre también pasó una semana empleando mi casa para la criptominería», ha desvelado la anfitriona de Airbnb. Este proceso consiste en premiar con un bitcoin a las computadoras que procesan complejas ecuaciones matemáticas a través de un software especializado, lo que, a pesar de que sirve para ganar una gran suma de dinero, también implica un importante gasto eléctrico.

Ashley descubrió la estratagema de sus huéspedes al mirar las imágenes de las cámaras exteriores de la residencia: «Estaban sacando como 10 ordenadores diferentes de mi casa. Al parecer les salía más barato alquilar una vivienda que pagar la electricidad que les correspondía», ha contado en TikTok.

Tras descubrir el engaño, la estadounidense decidió cobrarles un extra por la costosa factura: «Una vez que probé lo que había sucedido con la documentación, el inquilino pagó la factura. Fue muy honesto y durante las tres semanas que pasó en mi casa ganó unos 86.000 euros, por lo que una factura de más de 1.000 euros en electricidad no era nada», ha reconocido la mujer.

«Tuve que lucharlo con Airbnb, pero ahora tengo una nueva regla: no puedes ejercer la criptominería o configurar una estación de carga de vehículos eléctricos en mi casa», ha concluido.