Un español necesita invertir 16 años de su salario para comprar una vivienda

La diferencia en el precio del metro cuadrado en función de la distancia a un núcleo urbano es del 60%, según BestBrokers

La compraventa de vivienda se dispara casi un 20% en el primer semestre, la cifra más alta desde 2007

Bloque de viviendas
Bloque de viviendas de san bernardo

Claudia T. Ferrero

Los españoles necesitan invertir 16 años de sus sueldos completos para pagar una casa. Ser propietario de una vivienda es cada vez una aspiración más lejana para la mayoría, particularmente para el sector joven -entre 16 y 34 años- de la población, quienes ... apenas puede emanciparse. Para ellos, el acceso a una vivienda digna ha pasado a ser una emergencia social: una hipoteca absorbería en torno al 64% del salario juvenil y el alquiler se quedaría con más del 90% de sus nóminas, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

