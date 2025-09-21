Una experta en lingüística explica por qué los portugueses saben mejor inglés: «La clave es...»

Cada vez es más patente que una gran parte de la población portuguesa tiene un excelente nivel de inglés. Esta habilidad lingüística no es casual, sino producto de una combinación de factores educativos, sociales y culturales.

La presencia del inglés en la vida cotidiana de los portugueses ha contribuido de forma significativa a que muchos jóvenes —y los que ya no lo son tanto— hablen el idioma con fluidez. Esto debería parecer normal en un mundo más globalizado... pero llama la atención en nuestro país, donde el dominio del inglés, en líneas generales, es sensiblemente más bajo.

Porque dominar una segunda lengua es fundamental, sobre todo, de cara a mejorar las oportunidades laborales. Por eso, en Portugal se ha integrado la lengua inglesa mucho más plenamente en la vida cotidiana y en el sistema educativo.

Por qué los portugueses hablan inglés tan bien

Una experta en lingüística, Linguriosa, ha expuesto esta realidad a través de su perfil de TikTok. «En una encuesta del año 2005 solo el 26% de los encuestados decían que eran capaces de hablar una segunda lengua, sin especificar si era inglés o cualquier otra lengua. La cosa ha cambiado mucho en las últimas décadas y no se debe solo a una razón, sino a varias», señala.

En el ámbito educativo, uno de los cambios clave ha sido la introducción temprana del inglés en las escuelas portuguesas. Desde el tercer año de Primaria, los niños ya tienen clases de inglés, y a partir del cuarto año deben cursar una asignatura extra de idiomas, que puede ser inglés, francés o alemán. Indica esta experta en lingüística que «desde la aprobación del Plan Bolonia, además, el inglés está mucho más presente en las universidades portuguesas, mucho más de lo que podemos encontrarlo en las españolas».

Otro de los factores fundamentales es el acceso a contenidos audiovisuales en inglés. A diferencia de lo que ocurre en España, donde la gran parte de películas, series y programas de televisión se doblan al castellano, en Portugal se consume mucho contenido en versión original.

«En su casa, cuando ven su serie favorita, también la ven en inglés»

«Allí no los doblan y ahí está la clave. No solo ven películas en inglés cuando van al cine, no: que en su casa, cuando ven su serie favorita, también la ven en inglés», afirma esta experta. Sin duda, esto ayuda a familiarizarse con los acentos, expresiones y estructuras gramaticales del inglés.

El ejemplo de Portugal pone de manifiesto que aprender un idioma no solo depende de cuántas horas se estudie en clase, sino también del entorno cultural en el uno de desarrolla. «El contacto continuo con la lengua desde que son pequeños hace que su hábito y sus habilidades sean mucho mayores, tal y como nos dice Carolyn Leslie en este estudio de aquí», zanja esta experta en lingüística.