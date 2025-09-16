Una venezolana que vive en España explica cómo de difícil es hacer amigos en nuestro país: «Todo el mundo es...» Alegría recomienda aspectos a tener en cuenta cuando uno desea encontrar nuevas amistades

Todo cambio de país suele tener un grado de incertidumbre al principio, especialmente cuando uno empieza en un nuevo empleo, cuando se está en plena búsqueda de piso o cuando se tienen pocos allegados cerca con los que compartir los nuevos aprendizajes, desahogarse de los malos momentos y adentrarse en la nueva cultura.

Por este motivo es muy importante hacer amigos, y no siempre es fácil. Alegría, una joven venezolana con familia madrileña que hace unos cinco años se instaló en Madrid para estudiar en la universidad y empezar una nueva vida aquí, subió entonces un vídeo en su cuenta de TikTok (@alegriacabre) al respecto.

«Yo creo que esta es la forma correcta de hacer amigos aquí en España», remarca la joven en el vídeo, que tuvo más de 8.000 reacciones y que fue grabado cuando ella ya llevaba un par de años aquí. «Me da mucha risa cuando hay gente que dice que en España les ha costado hacer amistades», empieza ella su reflexión.

«Todo el mundo es superabierto»

Alegría explica que en Madrid «todo el mundo es superabierto» aunque por lo general no son originarios de Madrid. «Todos son de otras partes de España y, por ende, como todos estamos solos somos supersociables y 'panas' y hablas con todo el mundo por todas partes...», expone ella.

«Tal vez no sea tu amiga pero sí termina socializando», argumenta la joven, que asegura que la gente en España «no es como en otros países». «Y lo más heavy es que aman a los venezolanos», asegura. Alegría confiesa que su círculo de amigos es mayoritariamente español, algo que entiende por el hecho de que está estudiando periodismo, una carrera con gente muy sociable y por lo general abierta.

La venezolana destaca, además, que ha «hecho amigos de derechas», religiosos y que no tienen especial simpatía con los inmigrantes. «Es raro», reconoce antes de dar un consejo muy claro. «No se junten con cualquier m... que se les acerque. Siempre júntense con gente que cumpla con los valores que ustedes tienen» a nivel de pensamiento, remarca Alegría.

«Si te sientes sola y sientes que necesitas gente intenta ser una persona abierta y empezar a conocer personas», incide Alegría, que insiste en que «muchas veces nosotros nos encerramos en un hueco que no hay». Por otro lado la joven recomienda no fijarse en nacionalidades a la hora de hacer nuevos amigos, a diferencia de lo que muchos intentan hacer para juntarse con compatriotas.

Alegría acaba remarcando que «tú te entiendes con la gente no por nacionalidades si no por la manera de pensar y los valores que tenga cada persona». «Aprende a ser selectivo pero también aprende a abrirte porque si no no te va a llegar ninguna amistad», sentencia ella para zanjar la publicación.