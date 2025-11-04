Una española que vive en Senegal señala lo que no le gusta del país: «Me ha pasado cuatro o cinco veces»
Generalmente, viajar al extranjero supone enfrentarse a costumbres diferentes. Pero cuando se viaja a países fuera de la órbita de Occidente, hay que lidiar con problemas que ni se te pasarían por la cabeza.
Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok Victoria ... Pérez, una joven española que lleva un tiempo viviendo en Senegal y se dedica a compartir su día a día en redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta, Victoria explica una de las cosas que más detesta del país africano: la corrupción policial.
Al principio del vídeo, la joven comenta que en Senegal existe un problema generalizado con las fuerzas del orden. Si eres blanco o senegalés con buen coche, los agentes suelen inventarse cualquier excusa para multarte, con el único objetivo de sacarte dinero en el acto. Victoria asegura que en poco más de un año le ha ocurrido cuatro o cinco veces, y que en todas las ocasiones su coche estaba perfectamente en regla.
Algunas de las multas absurdas que lamenta
La primera vez que le pasó, recuerda, fue mientras conducía de forma prudente por una zona de poblado, con todos los cinturones puestos y la documentación en orden. Iba con su novio y unos amigos cuando los detuvieron. Los policías les ofrecieron dos opciones: dejarles el carné de conducir y pasar por comisaría a recuperarlo, o pagar directamente 30 euros al momento.
En otra ocasión, cuando se acercaban a la frontera con Gambia, volvieron a pararla pese a tenerlo todo bien. Esta vez, la excusa fue que la pintura del coche no estaba suficientemente bien, y la multa fue de unos 15 euros.
La tercera vez fue la que más rabia le dio. Explica que había parado unos minutos para recoger a una amiga en una esquina donde no molestaba a nadie ni cortaba el tráfico, y aun así dos agentes se acercaron y la sancionaron con una multa de nueve euros. «Me dio una rabia tremenda», cuenta, «porque allí todo el mundo aparca donde quiere. Hay autobuses y Ubers que paran incluso en medio de las rotondas».
