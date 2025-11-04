Una española que vive en Senegal señala lo que no le gusta del país: «Me ha pasado cuatro o cinco veces»

Generalmente, viajar al extranjero supone enfrentarse a costumbres diferentes. Pero cuando se viaja a países fuera de la órbita de Occidente, hay que lidiar con problemas que ni se te pasarían por la cabeza.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok Victoria ... Pérez, una joven española que lleva un tiempo viviendo en Senegal y se dedica a compartir su día a día en redes sociales. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta, Victoria explica una de las cosas que más detesta del país africano: la corrupción policial.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión