Una americana compara el McDonald's de EE.UU. y el de España y se queda sin palabras: «¿Por qué no lo hacen igual?»

Una americana compara el McDonalds de EE.UU. y el de España y se queda sin palabras: «¿Por qué no lo hacen igual?»

Si hay un restaurante que podemos encontrar en prácticamente cualquier país, es McDonald's. Desde su fundación en 1940, la cadena de comida rápida se ha expandido por casi todo el mundo ofreciendo sus productos a una gran cantidad de territorios. No obstante, existen pequeñas diferencias entre los diferentes restaurantes del mundo. En ese sentido, Kaitlyn Lavery, una americana que hizo una visita a España, compartía un vídeo en su cuenta de TikTok, 'kaitlyneats', probando nuestra versión del restaurante y calificando sus productos.

En la publicación, que ya cuenta con más de 540.000 visualizaciones, la creadora de contenido americana comenzaba probando las patatas fritas con queso y bacon, «esto está muy bien», apuntaba la joven, puntuando el producto con un 7,8 sobre 10.

Tras las conocidas patatas, llegaba el turno de las palomitas de pollo, que también encantaron a la influencer, «deliciosas, un 9», confesaba.

El siguiente producto que puntuó fue un alimento que le llamó mucho la atención, «tienen alitas de pollo», mostraba Lavery. Después de probarlas, la joven norteamericana manifestó: «Esto está muy bueno si no me dijeras que esto era de McDonald's, no tendría ni idea», puntuándolas con un 10.

Por otro lado, la creadora de contenido confesó que en los McDonald's españoles «todo está muy bueno», a la vez que probaba las patatas 'deluxe' que, según revelaban, están muy sazonadas: «¿Por qué en el McDonald's norteamericano no están tan sazonadas? Un 8».

Por último, la influencer degustó la hamburguesa 'Honey Mustard McCrispy', que cree «que no tienen en Estados Unidos, aunque podría estar equivocada». «Es diferente a la mostaza y miel americana. 7 sobre 10», valoraba la tiktoker.

Las reacciones de los usuarios

Tras la publicación, los usuarios de TikTok quisieron expresar su opinión al respecto. «Es que te vas a cualquier parte del mundo donde haya McDonald's y el de España seguirá siendo infinitamente insuperable», expresaba 'anaramosmdz'. «La verdad es que yo he probado McDonald's en varios países y como el de España ninguno», confesaba 'lapatuquillas'. Sin embargo, el usuario 'sergiobrst' comentaba la razón de la diferencia de sabor entre ambos países: «Es que allí lo fríen todo con aceite de maíz y el sabor que queda es horrible». Por último, algunos usuarios criticaban que viniera a España y comiera en este tipo de restaurantes: «¡Prueba la comida española! Yo si voy a EE.UU. no voy a probar la paella te lo aseguro».