Una española que vive en Estados Unidos, fascinada con lo que pasa si okupas una casa en este país: «Esto en España no ocurre»

La vida en Estados Unidos es algo que muchos se habrán imaginado una u otra vez. Por culpa de la fuerte influencia que se tiene a través de películas y series, es habitual que uno se imagine de viaje y relax por las playas de California o viviendo al ritmo frenético y único de Nueva York. Afortunadamente para bien o para mal, en la actualidad las redes sociales ayudan a tener una visión más real de cómo es realmente la cultura norteamericana.

Así, a diario miles de 'influencers' suben peripecias por América y buena parte de los vídeos abordan directamente choques culturales. Una de las que lo hace más a menudo es Mariona Falomí, una catalana que lleva un tiempo instalada allí, donde trabaja como 'au pair' con una familia de Atlanta. En su cuenta de TikTok, @marionsfalomi, se harta de compartir particularidades de su vida en USA.

Por este motivo la hemos visto hablando de sueldos, comida, supermercados y otros establecimientos y de aspectos menos tangibles y más sentimentales, como cómo los norteamericanos nos ven o qué echa más de menos de España. Ahora acaba de subir una publicación con las cosas que considera que son mejores allí que en su país natal.

«Yo también pensaba que nada podía superar lo nuestro, pero hay detalles del día a día aquí que te hacen decir: 'oye, esto podríamos copiarlo perfectamente'», asegura la joven en el vídeo, que llega a las 40.000 visualizaciones. En él, alude a aspectos laborales, comerciales e incluso a los okupas, un problema muy arraigado en España a día de hoy.

Verdades que «van a doler»

Mariona empieza el vídeo dejando claro que las cosas que menciona son «muchísimo mejores» allí y que sabe, por ello, que «van a doler». Empieza hablando del servicio al cliente, «no me lo podéis discutir», y aunque resalta que allí lo hacen básicamente para ganar más propinas acaba sentenciando que esta actitud «se agradece un montón».

A nivel de oportunidades laborales incide en que allí «hay muchas más y aparte si te quedas sin trabajo el día siguiente o el siguiente ya tienes un trabajo nuevo, aunque no sea de lo tuyo». «Siempre hay trabajo para todo el mundo, hasta para pasear perros», añade. En una línea similar habla de emprender que «aquí es mucho más fácil: no hay la mitad de trabas que hay en España en crear una empresa y tener que ser autónomo».

«No me matéis pero es que aquí no tienen okupas», asegura la creadora de contenido poniendo sobre la mesa una cuestión que a día de hoy se ha convertido en un gran problema en España. Mariona asegura que allí si okupas una casa «te digo yo que en menos de diez minutos estás fuera. Esto en España no pasa».

Para acabar, la 'tiktoker' habla de su «querido Amazon» y ejemplifica que allí si uno hace un pedido antes de las 7 horas lo puede tener en casa antes de las 19 horas. Mariona se anticipa a quienes le puedan escribir que también sabe que España tiene muchas cosas mejores y recuerda que en anteriores vídeos ya las ha resaltado. Sus comentarios, con todo, han dado para muchos comentarios de todo tipo.