Un español va al Área 51 de Estados Unidos y muestra lo que descubre allí: «Me he encontrado con...»

Hay personas que sueñan con ir a los lugares más remotos del planeta. Este es el caso de Carlos Cruz. El joven de 24 años, natural de Huelva, se ha vuelto muy popular en redes sociales por mostrar sus viajes y todo aquello que se va encontrando en el camino.

Hace poco decidió volar a Estados Unidos para visitar el Área 51. Se trata de una base militar altamente secreta del Gobierno estadounidense. En concreto, se ubica en el desierto de Nevada, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas. Su acceso está totalmente restringido y tampoco se puede sobrevolar.

Existen muchas teorías que giran en torno a este espacio. Algunos indica que se utiliza para almacenar naves extraterrestres estrelladas. Otros señalan que allí es donde se le hacen las autopsias a alienígenas. Incluso hay quienes aseguran haber visto ovnis.

Por todo ello, este español ha querido acercarse hasta allí y descubrir el Área 51 en primera persona. El chico ha grabado su experiencia en un vídeo.

Un español va al Área 51 de Estados Unidos

Carlos ha puesto rumbo a Estados Unidos para visitar el Área 51. Lo cierto es que hasta llegar a la base militar debe recorrer un largo camino. «El desierto de Nevada no son rollo dunas, sino que está muy lejos de la civilización. Llevo conduciendo siete horas literalmente por carreteras en línea recta y lo único que veo es montaña y tierra. No hay absolutamente nada», indica.

El español va en una furgoneta totalmente equipada, pues es donde va a comer y dormir. «Tengo un mínimo de provisiones porque no sé qué me voy a encontrar. Lo único que os puedo decir es que se ha ido la cobertura», señala.

Tras sus primeros minutos por la zona, Carlos reconoce que tiene miedo. «Si te digo que no estoy acojonado, te estoy mintiendo. Mirad este cartel. Pone que es una zona restringida. Esto no me hace ninguna gracia», comenta.

Antes de acercarse al Área 51, va a un pueblo llamado Rachel. «He intentado hablar con los trabajadores, pero no les hace mucha gracia el tema de las cámaras», lamenta. También hace una parada en una tienda. «Los estadounidenses llevan el capitalismo al extremo. Venden carne de marciano», cuenta incrédulo.

Tras preguntar a los ciudadanos cómo llegar hasta el Área 51, se dispone a ir hasta allí y documentar la experiencia. «No voy a hacer ninguna tontería, pero ya que estoy aquí me quiero acercar», dice.

La experiencia del español en el Área 51 de Estados Unidos

De camino, Carlos ve algo que le llama la atención: «Me he encontrado con lo que era un coche, pero está más tieso...». Finalmente, llega a la puerta del Área 51 de Estados Unidos. «El sitio más misterioso del mundo. Me lo estoy tomando con filosofía, pero es muy loco», declara.

El onubense aclara que hay muchas señales que indican que si traspasas esa línea tienen autorización para disparar. «Nunca he estado tan cerca de la muerte», asegura. Carlos ve que las cámaras de seguridad le enfocan.

Al rato de estar en la base, comienzan a sonar una sirenas. «No sé si lo habéis visto, pero la valla estaba subida y la han bajado. El coche que he visto se está moviendo hacia la puerta, así que me voy, que yo ya he cumplido. No sois conscientes del nivel de pulsaciones que tengo ahora mismo. Me piro. Me hubiese gustado grabar más, pero no...», dice con el susto en el cuerpo.