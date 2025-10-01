Una española que vive en Corea del Sur, desesperada por el comportamiento de las mujeres en este país: «Me parece ridículo»

Mudarse de país es, para muchos, una oportunidad para crecer personal y profesionalmente. Y es que vivir en otro territorio te permite conocer de cerca culturas y sociedades totalmente diferentes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, durante ese proceso, también se descubren aspectos que pueden no gustarnos absolutamente nada. Esto es mismo es lo que le ha ocurrido a Aida Vert, una española que actualmente reside en Corea del Sur.

Aunque la joven está feliz en este lugar, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica un comportamiento que tienen las mujeres de allí que le desespera. «Si venís, es probable que os encontréis con este tipo de situaciones, así os aviso por adelantado para que tengáis la mente preparada. Hay veces que, de verdad, es muy chocante y desagradable», avisa. La chica revela de qué se trata.

El comportamiento de las mujeres de Corea del Sur que desespera a una española

Aida Vert, una española que vive en Corea del Sur, indica que hay un comportamiento de las ciudadanas de este país que le parece «preocupante». «No he hablado nunca de esto, pero necesito desahogarme porque he tenido una situación que me he tenido que ir de la cafetería. No aguantaba más. Ni siquiera podía concentrarme en lo que estaba haciendo», comenta.

La joven habla, en concreto, del 'aegyo'. «Básicamente es el comportamiento como de 'bebé' o 'cute'», aclara. En este sentido, ella dice que cuando está con el chico que le gusta actúa más en este modo, no tan fría o distante. No obstante, asegura que lo que ha visto no es normal. «No sé si eres una niña de cinco años o alguien de entre 20 y 35 años», dice muy molesta.

Aida no puede entender que las mujeres de Corea del Sur quieran adoptar esta posición. «Honestamente, me parece rídiculo», subraya. Para comprender mejor sus palabras, la española detalla lo que ha sucedido en el establecimiento con una pareja: «Me estaba sintiendo muy incómoda. Ella estaba haciendo, literalmente, ruidos de bebé. Había una mesa al lado con dos niños pequeños que eran más maduros». Asimismo, reconoce que ha llegado a ver a chicas por la calle que se tiran al suelo y le hacen pataletas a su novio.

No obstante, hay algo que considera incluso peor. «Lo que me parece todavía más preocupante es que los hombres lo vean atractivo. De esto a la pedofilia hay una línea muy fina. ¿Qué te pasa en la cabeza? Es tan turbio», sentencia.