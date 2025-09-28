Suscribete a
ABC Premium
Festival de San Sebastián
Concha de Oro para 'Los domingos', un arrebato de fe y de gran cine

La 'K-Culture': puente aéreo entre Corea y el Círculo de Bellas Artes

K-Expo se celebra desde hoy con actividades sobre la cultura surcoreana

BTS, la boy-band más grande del K-Pop vuelve tras cumplir el servicio militar

Un concierto de K-Pop en el eventoK-Expo
Un concierto de K-Pop en el eventoK-Expo abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La música K-Pop y, por extensión, la cultura surcoreana, ya no son ningún fenómeno en ascenso, sino que están ampliamente consolidadas entre las preferencias de millones de personas en todo el mundo, especialmente jóvenes. En España ya ha habido conciertos multitudinarios, exposiciones, concursos y ... festivales gastronómicos con el sello surcoreano. A partir de hoy y hasta el martes, van a protagonizar la agenda de ocio en Madrid con un sinfín de actividades gracias al evento K-Expo, que tendrá su epicentro de actividades en el Círculo de Bellas Artes, con más de 25.000 visitantes previstos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app