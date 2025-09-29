Una italiana que vive en España, sorprendida al ver lo que hace la gente en la calle a las once de la mañana: «Es maravilloso»

El comercio tradicional en España lleva años acumulando un degoteo de cierres y buena parte de ello se debe al imparable auge del comercio online y a los cambios en los hábitos de consumo de la población, con nuevas generaciones que se han acostumbrado a centralizar las compras en grandes superficies para ahorrar tiempo.

A la caída de ventas, el pequeño comerciante se le suma tener que combatir con el aumento constante de alquileres, luz, agua y otros servicios básicos. Los márgenes de beneficio se han reducido, aunque hay que decir que algunas tiendas, centenarias o con gran popularidad, están pudiendo superar estas trabas.

Seguramente esto explica la cola que se encontró por el centro de Valencia recientemente Valentina, una italiana que está instalada aquí desde el pasado verano con su familia. Y es que ella acaba de subir una publicación en su TikTok (@cebollita.in.valencia) que en dos días supera las 30.000 visualizaciones.

«Ligados a las antiguas tradiciones»

«Cosas que solo ves en España», avisa ella al inicio del vídeo. Como muestra Valentina, es media mañana y hace un día muy soleado y hay una larga cola en una calle que, por la ubicación del vídeo, está en la zona del Puerto de Valencia. «¿Qué hace tanta gente en fila a las 11 de la mañana?», lanza la pregunta ella en voz alta.

Al momento ella enseña el comienzo de la fila: la espera para acceder a una tienda donde venden huevos de gallinas camperas. «Compran huevos frescos», destaca la 'tiktoker' italiana antes de enseñar que el mismo establecimiento tiene una máquina expendedora para comprarlos.

«Buah, es maravilloso», exclama ella para cerrar el vídeo. La publicación ha recibido ya decenas de comentarios y muchos de ellos son de usuarios que quieren conocer el nombre o la ubicación del establecimiento. Está en el barrio de la Saïdia, como desvela Valentina, y se llama 'Naturalsa Platero Suárez'.

Como era previsible algunos destacan el horario de esta cola y que los restaurantes no abren hasta las 13.30 horas o así. También hay quien tilda de «maravillosa esta cola», a lo que la 'tiktoker' aprovecha para destacar que «es bonito porque todavía están ligados a las antiguas tradiciones, y esto es un ejemplo de ello». Además, algún curioso pregunta por qué hacen cola si pueden comprar al momento en la máquina expendedora.