Un español de viaje por Atenas, tajante tras sus primeras horas por allí: «Me decían que era una ciudad un poco decadente y...»

Un español de viaje por Atenas, tajante tras sus primeras horas por allí: «Me decían que era una ciudad decadente y...»

Grecia ha sido, de toda la vida, una de las regiones europeas con más interés turístico, en buena parte por su riqueza histórica. No es para menos puesto que el país es considerado la cuna de la civilización occidental y muchos lo visitan para conocer puntos cruciales como Atenas, Delfos o Olimpia. Además, sus miles de islas tienen paisajes espectaculares, playas paradisíacas y un clima mediterráneo ideal.

Por todo ello siempre ha sido un destino muy buscado. En las últimas décadas, sin embargo, otros planes más exóticos le han hecho competencia y muchos no ven con los mismos ojos el país. Oliver Atlas es un joven español que este mismo verano ha estado allí y ha explicado en su cuenta de TikTok (@oli.atlas) cómo llegó sin grandes expectativas a Atenas y su valoración del viaje.

«Estas son mis primeras impresiones como español en Atenas», confiesa él en una publicación hecha al poco de llegar allí que se ha viralizado y llega a las 32.000 visualizaciones. Oliver asegura que «antes de venir la mayor parte de la gente me decía más o menos lo mismo: que es una ciudad antigua, un poco decadente, que no merecía la pena pasar aquí muchos días...», expone él.

«Expectativas bastante bajas»

Como relata, «eso hizo que viniera con las expectativas bastante bajas». Sin embargo, al llegar se encontró «con totalmente lo contrario». Así, Oliver piropea la ciudad por mezclar lo antiguo con lo nuevo «de una forma increíble» y destaca la sensación de estar tomando algo en el centro de la ciudad mientras ves a lo lejos el Partenón.

Oliver aprovecha para recordar que el Partenón, en medio de la Acrópolis, «se hizo en nueve años» e ironiza que estos 'timings' son «más o menos es lo que tardamos en España en hacer una rotonda». Además, el joven mochilero desvela otra de las principales razones para venir y muestra carteles de comida callejera y sus precios, como un plato de 'gyros' (el típico kebab griego, elaborado con cerdo o pollo), por 3,70 euros, un precio que le 'flipa'.

«Además es la capital europea más antigua, lleva gente viviendo aquí los últimos 25 siglos», destaca Oliver, que recuerda que «por aquí anduvo Platón, Aristóteles y muchísima gente desde hace más de 2.500 años». Por todo ello, el español tiene un mensaje claro: «si tenéis la oportunidad de visitar esta ciudad os recomiendo que no os la perdáis por nada del mundo».

Un centenar de internautas han comentado su publicación para dar varios puntos de vista. Así, varios hablan de «decepción». «Grecia se salva por sus maravillosas islas», asegura un tal Conde, que recuerda a Atenas y al Pireo como zonas «decadentes». Otros apuntan que «la Acrópolis es lo único que tiene y que el resto es una caca». «Es una ciudad maravillosa y barata», contrapone otra seguidora¡, mientras que Jaspihe asegura que le ha «alucinado». Como siempre en estos casos, para gustos, colores.