Una española recién llegada de Australia alucina con los precios de España: «¿850 euros una habitación?»

Una chica española ha compartido en la cuenta de TikTok de You Too Projectalgunas de sus impresiones con respecto a su regreso de Australia y a la situación encontrada con los precios en España, no tanto además en una «gran ciudad» sino «en Sabadell, en mi barrio, incluso en mi calle». «Hace dos semanas que volví a España y pensaba que iba a ir así súper guay con mis dólares australianos, pero está todo carísimo. En la calle donde vivo he visto en alquiler un piso de una habitación por 850 euros al mes. Y ya si te vas a otro barrio o vas añadiendo habitaciones, de 1.000 euros no baja».

No solo en vivienda

La mujer continúa su lista negra: «Me he apuntado a crossfit , y la inscripción ilimitada en Barcelona está a 119 euros al mes. Pago bastante menos en Australia, donde además te hacen descuento por ser estudiante. Luego, para salir a comer o cenar está todo carísimo. Acabo de tomar un menú de mediodía en mi restaurante favorito y me ha costado 25 euros entre semana. Si voy en fin de semana yo ya no sé lo que me va a costar».

Dice tener la sensación de llegar un punto en que uno ha de elegir entre ahorrar o «vivir un poco la vida», porque «las dos cosas a la vez no se puede»: «Si te quieres ir de vacaciones, salir a comer y a cenar e ir a un gym que no sea el típico lowcost entonces no puedes ahorrar, no hay otra, y no te estoy diciendo de tener un Mercedes aparcado en la puerta de tu casa, eh, sino salir a comer de vez en cuando. Incluso tomarte un helado está carísimo, o ir de tapeo, o también los cafés, al menos alguno bueno, de especialidad. Te cuesta mínimo 3 euros, mucho más que en Australia».

Al final del vídeo, muestra un gráfico realizado en 2023 por el INE y por El País en que se midió el porcentaje de trabajadores en cada nivel salarial en España. Según los hallazgos, dos de cada tres trabajadores ganaban menos de 30.000 euros al año, y tan solo un 5% superaba los 60.000. «Pienso en el sueldo que tenía en España cuando me fui y no, no se puede. Me da mucha pena, porque yo en algún momento quiero volver. Quiero a mi país y aquí están mi familia y mis amigos, pero es que no da, no da», sentencia.