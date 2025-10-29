Un español que vive en Suiza revela los trabajos a los que puedes optar si solo hablas castellano: «Mucha gente elige esta opción»

Emigrar se ha convertido en una decisión frecuente entre miles de jóvenes españoles que, ante la falta de oportunidades laborales o la búsqueda de mejores salarios, deciden comenzar de nuevo en otro país. No se trata únicamente de escapar de la precariedad, ... sino también de avanzar hacia una vida más estable, ahorrar durante algunos años o incluso reinventarse profesionalmente. Europa sigue siendo el destino preferido para quienes desean dar ese paso y, entre todos los países, Suiza ha adquirido un protagonismo destacado en los últimos años gracias a sus condiciones laborales, su estabilidad económica y sus salarios notablemente superiores a los de España. En ese contexto, Daniel Panigua, un español que reside en Suiza, ha revelado a través de su cuenta de TikTok, suiza.en.espanol, si es posible conseguir empleo en el país alpino hablando únicamente español y cuáles serían estos trabajos.

«Te voy a explicar cuáles son los trabajos en Suiza a los que vas a poder optar hablando solo español», comienza revelando el creador de contenido. No obstante, matiza desde el inicio que esta no es la situación ideal: «Aunque en este vídeo hable de trabajos solo hablando español, siempre tengo que remarcar que es muchísimo mejor venir formado y venir con un idioma». Aun así, según señala, existen varias opciones para comenzar.

Sectores donde el idioma no es un requisito estricto para trabajar en Suiza

Uno de los sectores más accesibles, según el influencer, es el de la construcción: «No es que el idioma no se valore, pero normalmente las construcciones son sectores donde trabajan muchos portugueses, italianos, españoles y la comunicación se hace más sencilla. Entonces, hay mucha gente en construcciones que son especialistas, tienen más fácil acceso a estos sectores».

El segundo ámbito en el que los españoles pueden conseguir un empleo en el país helvético, es el de la limpieza. Se trata de un tipo de empleo que no exige formación específica y, en la mayoría de los casos, tampoco requiere comunicación continua: «Al final limpiar es un trabajo sencillo que no se precisa el idioma y mucha gente que habla español opta por esta opción».

El tercer espacio laboral destacado por el joven español, es la hostelería. En ese sentido, afirma que quienes no dominan el alemán, el francés o el italiano, suelen comenzar como ayudantes de cocina, friegaplatos o, en ocasiones, como camareros. Asimismo indica que, con el aumento de la presencia de trabajadores de habla hispana, la adaptación es más rápida: «Al final igual, es un trabajo que no precisa mucho del idioma y también decir que cada vez, como hay tantos españoles, al final en los restaurantes y en este tipo de trabajos se forman grupos de españoles y se hace muchísimo más fácil la comunicación».

Otro sector disponible es el de la hotelería, concretamente el mantenimiento y arreglo de habitaciones: «Después tenemos el sector de la hotelería, limpiar y arreglar habitaciones». Se trata, de nuevo, de un trabajo que «no va a hacer falta el idioma» y que suele ofrecer contratos temporales o estacionales.

El creador de contenido también menciona alternativas como el reparto a domicilio: «Otras opciones como delivery, como Uber Eats o Just Eat, que entre ellas hay una pequeña diferencia». En este punto, destaca algo importante: «Uber Eats vas a necesitar el permiso de residencia para abrirte una cuenta y Just Eat hace contratos directos, o sea, puedes venir con tu pasaporte europeo y ser contratado directamente en Just Eat. Igual, no necesitamos el idioma para ir de un punto a otro y entregar un paquete». «Tenemos un escalón por encima que sería trabajar de Uber Driver, que para esto ya vas a necesitar el permiso de residencia y un carnet de conducir específico. Igual, para llevar un pasajero de un lugar a otro no vas a necesitar el idioma», añade.

Por último, menciona un sector que puede resultar especialmente atractivo, trabajar en ventas o atención al cliente para empresas que trabajan para clientes de habla hispana. Estas compañías, según el influencer, pueden dedicarse a campos muy distintos: «Hay empresas que se dedican a la abogacía, a los seguros, a un montón de sectores que sus servicios son enfocados a personas de habla hispana, como nuestra empresa». Aun así, para concluir, insiste en que se trata de trabajos para iniciarse en el país: «Obviamente, no son los trabajos más cualificados del mundo, pero si acabas de llegar y quieres estabilizarte y ganar experiencia, son los más accesibles».