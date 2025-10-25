Una española que vive en Suiza compara el margen de ahorro con el de nuestro país: «Igualito»

Ante la falta de oportunidades en España, muchos jóvenes optan por hacer las maletas y probar suerte en el extranjero. En este sentido, uno de los destinos más populares desde hace años es Suiza, un país con algunos de los mejores salarios y condiciones laborales ... del mundo, y además, relativamente cerca de España.

Precisamente sobre este tema habla la cuenta de TikTok @trabajarensuiza, gestionada por una usuaria que comparte consejos para jóvenes que quieren trabajar en el país helvético. En una de sus publicaciones más recientes, ha comparado el margen de ahorro de una enfermera joven en España con el de otra en Suiza, y la diferencia es enorme.

El sueldo de una enfermera en España y en Suiza

Para hacer la comparación, la creadora pone el ejemplo de una enfermera recién graduada que empieza a trabajar en España en julio, en el sector privado. Cobra unos 1.400 euros al mes y vive sola. Según sus cálculos, entre alquiler (600 euros), luz (100), agua (50), comida (200), wifi (50), gimnasio (50) y otros gastos (200), acaba gastando unos 1.250 euros al mes.

Eso significa que, al final del mes, apenas le quedan unos 150 euros de ahorro. Un margen mínimo para alguien que acaba de empezar su vida laboral y que difícilmente puede ahorrar o hacer frente a imprevistos.

En Suiza, en cambio, las cifras cambian por completo. Una enfermera recién graduada puede empezar ganando unos 5.200 francos netos al mes, lo que equivale a más de 5.000 euros. Con un piso pequeño para ella sola (1.100 francos), seguro médico (250), luz y agua (50), comida (350), telefonía e internet (40), gimnasio (50) y ocio (400), sus gastos mensuales rondan los 2.190 francos.

Eso deja un ahorro potencial de 2.960 francos al mes, unos 3.167 euros al cambio actual. Una cantidad que multiplica por veinte lo que podría ahorrar en España.