Suscribete a
ABC Premium

Un español que vive en Suiza, sobre la dura realidad de vivir a miles de kilómetros de nuestro país: «No es plato de buen gusto para nadie»

En España, montar un negocio se ha convertido en una hazaña reservada para unos pocos

Un español que vive en Suiza, alucinado por lo que encuentra en plena calle en este país

Un español que vive en Suiza, sobre la dura realidad de vivir a miles de kilómetros de nuestro país
Un español que vive en Suiza, sobre la dura realidad de vivir a miles de kilómetros de nuestro país TikTok

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En España, montar un negocio se ha convertido en una hazaña reservada para unos pocos. Uno de ellos es Pablo Casas, un joven español que se ha hecho viral en las últimas semanas por contar su historia desde Suiza, donde trabaja como lavaplatos mientras ... saca adelante su empresa. Ahora, ha querido volver a hablar, pero para ponerle un 'pero' al éxito que está cosechando.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app