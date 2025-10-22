Un español que vive en Suiza, sobre la dura realidad de vivir a miles de kilómetros de nuestro país: «No es plato de buen gusto para nadie»

En España, montar un negocio se ha convertido en una hazaña reservada para unos pocos. Uno de ellos es Pablo Casas, un joven español que se ha hecho viral en las últimas semanas por contar su historia desde Suiza, donde trabaja como lavaplatos mientras ... saca adelante su empresa. Ahora, ha querido volver a hablar, pero para ponerle un 'pero' al éxito que está cosechando.

«Mi sueldo de lavaplatos en Suiza ha hecho que varios periódicos me publiquen, y uno de ellos dijo que estoy orgulloso de mi trabajo», explica. «Pero la realidad es que lo que estoy es triste. Triste de tener que abandonar un país al que amo, a mi familia, a mis amigos y a mi hogar, simplemente para poder ahorrar algo de dinero y emprender sin que me quiten la mitad».

En su nuevo vídeo, Pablo cuenta con crudeza lo que hay detrás del dinero. «Trabajar once horas como lavaplatos, quemarte y cortarte las manos, aguantar insultos en francés que ni siquiera entiendes, y estar lejos de tu familia... eso creedme que no es plato de buen gusto para absolutamente nada».

También critica la obsesión de mucha gente con menospreciar los salarios en Suiza alegando que el coste de vida es alto: «Hay que dejarse de engañar con lo del seguro médico, los precios o el coste de vida. Ni siquiera sé lo que gasto al mes», asegura. Lo que verdaderamente le importa —explica— es su proyecto personal, una marca de perfumes en la que invierte todo lo que gana. «Ha habido meses que he podido invertir más de 2.000 euros, y eso es lo único que me importa», confiesa.

Ese margen para reinvertir en su sueño, dice, es justo lo que le resultaría imposible si estuviera en España. «Mientras siga pudiendo invertir tanto dinero en un proyecto personal, voy a seguir aquí, y voy a estar lejos de España, porque en España estos perfumes ni siquiera existirían. Si existieran, en vez de tres tendría uno y medio, porque el otro y medio sería para Hacienda».

«La cuestión no es si me merece la pena vivir en Suiza o si gasto mucho. La pregunta real es: si eres un joven emprendedor, ¿te merece la pena vivir en España?», pregunta el joven al final del vídeo.