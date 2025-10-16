Un español que vive en Suiza revela qué puestos de trabajo van a ser los más demandados en 2026: «Viene una ola enorme»

Conseguir un sueldo más alto, mejorar las condiciones laborales, aprender un nuevo idioma o conseguir experiencia son solo algunos de los motivos por los que muchas personas deciden irse a trabajar a otro país.

En el caso de quien vive en España, la ... opción de mudarse a Suiza parece ser una de las más populares, en gran parte, por el nivel de vida que ofrece este país y la posibilidad de ganar más dinero en ciertos puestos de trabajo.

Aunque se debe tener en cuenta que en Suiza el coste de vida también es alto, muchas personas consideran que esto compensa en relación con las mejoras salariales y de condiciones laborales que se dan en muchos puestos de trabajo.

De cara al año que viene y para ayudar a quienes se están pensado si ir o no a este país a trabajar, el creador de contenido conocido en TikTok como @suiza.en.espanol, ha querido compartir qué profesiones serán las más solicitadas en 2026 en este país.

Como español viviendo en Suiza, explica que ha buscado diferentes estudios para poder compartir esta información y da cinco sectores concretos en los que el trabajo estará en auge y donde los españoles pueden encontrar mayores opciones de trabajo al irse a Suiza. Son las siguientes:

Sectores laborales en auge para 2026 en Suiza

«El sector de la salud: Gran parte de la población suiza está envejeciendo y se necesitarán muchas enfermeras y enfermeros, cuidadores, fisioterapeutas y médicos especializados. De hecho, han nacido muchas empresas nuevas que se dedican a traer trabajadores de la salud de España a Suiza», explica el español.

Como segundo sector en auge para 2026 apunta al de la tecnología: «Se viene una ola enorme de de inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos. [...] Está muy demandado ya que las empresas suizas necesitan gente que conozca cómo funciona la IA y cómo proteger sus sistemas»

«Tercer sector, energías renovables y sostenibilidad: La transición verde está muy fuerte y se buscan ingenieros, técnicos y expertos en eficiencia energética» continúa explicando para dar un cuarto campo profesional: «Automatización y robótica: Las fábricas suizas están cada vez más digitalizadas y necesitan técnicos en mecatrónica y mantenimeinto de robots».

Por último, indica que también crecerá el trabajo en lo que respecta a servicios personales y de bienestar: «masajistas, terapeutas, entrenadores personales, todo lo que mejore la calidad de vida está en alza».

Además, el joven español resalta la importancia de los idiomas a la hora de querer trabajar en Suiza: «Evidentemente cabe destacar que en muchos de estos trabajos vais a necesitar un muy buen nivel de alemán, francés o italiano, o en caso de entrar en una multinacional que se hable inglés de forma interna, un muy buen nivel de inglés».

Para concluir, también pone el foco en algo que, aunque no sean profesiones o destrezas profesionales, también influyen mucho a la hora de trabajar en este país: «Algo muy imporante, que son las habilidades blandas, como la comunicación, la adptación, la resiliencia o el liderazgo, cada vez valen mucho más que un título».