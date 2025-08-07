Una española que vive en Suiza se sincera sobre cómo es la vida allí: «Te juro que...»

Suiza es uno de los países más admirados por su calidad de vida. Muchos españoles que se plantean emigrar en busca de un mejor empleo contemplan instalarse en este país centroeuropeo pequeño en dimensiones pero con grandes ventajas, empezando por sus sueldos y oportunidades laborales, naturaleza, educación o salud, entre otros aspectos. Su alto coste de vida, también muy conocido, queda compensado con sus múltiples beneficios.

Rocío es una joven española que en marzo se mudó precisamente a Suiza en busca de una nueva vida y desde entonces ha ido subiendo contenido a su cuenta de TikTok (@rociosalmoli) sobre su día a día y hace unos días subió desde Berna una reflexión sobre emigrar a ese país que está despertando interés y acumula ya más de 21.000 visualizaciones.

«Dirás qué hace esta tia ahora contándome su vida», empieza ella su vídeo, en el que recuerda que lleva tres meses instalada en Suiza y hace hincapié en aspectos que muchos deben pensar, como que hay mucho dinero y que la vida allí es fantástica y «llena mucho». «No me llena nada, el bolsillo un poco, las cosas como son», confiesa antes de ir al grano.

«Puedes entenderme perfectamente»

«Realmente, lo que es la vida de un suizo es una mierda, es una cacota», asegura Rocío, que destaca que es gente muy fría que no acostumbra a abrirse mucho con otros y que miran poco para el resto de la gente. «Si has emigrado aquí te juro que puedes entenderme perfectamente», insta a la cámara.

Además, Rocío lamenta «lo difícil que te lo ponen todo» y lo ejemplifica recordando cuando acudió al ayuntamiento del pueblo en el que vive para preguntar dónde podía aprender alemán y le dijeron que no la podían ayudar. «Que quiero aprender tu idioma, que quiero integrarme, ¡ayúdame!», se queja ella, antes de ironizar que es un país «de siete días que tiene la semana ocho está lloviendo».

Sin embargo, la joven destaca, como positivo, que «la puntualidad de los trenes es inglesa» y también rememora que «aquí cuando hace un pelín de sol parece un mundo ideal». «Las vistas son muy bonitas. Claro, llueve tanto que está todo todo verde», continúa Rocío sus puntos positivos sobre Suiza, que sentencia que «es guay».

«Hablo un 10 de julio, y estoy con chaqueta y hace un frío del copón», remarca la joven antes de hacer una reflexión final a sus seguidores. «Si quieres salir, en este caso desde mi experiencia, de España hazlo. Pero hazlo ya», incide ella, que remarca que «tienes tres meses para disfrutar aquí sin permiso ni nada. Luego ya vamos viendo, pero prueba, que si sale bien...». Y añade que «si sale mal, es una anécdota».