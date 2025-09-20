Un español que vive en Suiza explica cuánto dinero gana trabajando como camarero en este país: «Puede andar entre los...»

El trabajo de camarero en España es conocido por ser uno de los empleos más comunes dentro del sector servicios, pero también por sus duras condiciones y salarios relativamente bajos. La hostelería española suele caracterizarse por largas jornadas y sueldos que, en muchos casos, apenas superan el salario mínimo interprofesional. Sin embargo, las diferencias son abismales cuando se compara con otros países de Europa, como Suiza, donde los camareros pueden llegar a ganar sumas de dinero que sorprenden a la mayoría. En ese sentido, la cuenta de TikTok conocida como 'Trabajarensuiza', gestionada por un español que reside en Suiza, ha desvelado cuánto puede ganar un camarero en el país alpino.

En el vídeo, que ha acumulado más de 1,4 millones de reproducciones, el creador de contenido explicó las cifras que manejan los profesionales de la hostelería en Suiza, un país conocido por su alto nivel de vida, pero también por los elevados salarios en muchos de sus sectores. «Si es de camarero, podría andar entre los 4.000 y 4.200 CHF brutos», aseguró el tiktoker, lo que, al cambio, serían entre 4.225 y 4.435 euros mensuales. Estas cantidades, que para muchos en España parecen casi inalcanzables en el sector, son solo una parte de los ingresos que pueden llegar a percibir.

Además de ese salario base, el creador de contenido también añadió una considerable cantidad de dinero en propinas: «Luego podríamos sumarle unos 1.000 francos en propinas», lo que equivale aproximadamente a 1.050 euros adicionales al mes. Las propinas, que en España han ido perdiendo protagonismo debido al aumento de los pagos con tarjeta, en Suiza aún representan una fuente importante de ingresos para los camareros. «Al menos nosotros personalmente, solemos dejar entre el 5% y el 10%, y hay bastante gente que suele hacer lo mismo, los amigos suizos que tenemos también suelen hacer lo mismo», explicó el español, subrayando que esta costumbre es mucho más común en Suiza que en España.

Sueldo de friegaplatos

Por último, el creador de contenido no solo ofreció una visión de lo que puede ganar un camarero en Suiza, sino que también desveló cuánto cobra uno de los puestos más básicos en una cocina, el de friegaplatos. «Luego personal de cocina, por ejemplo, un trabajo en el que la gente a veces, los inmigrantes que llegan no se quieren complicar mucho la vida, sobre todo con el idioma, y dicen 'no, no, yo me meto de friegaplatos' o algo que al final es lo que menos se cobra», comenta. A pesar de ser uno de los empleos peor remunerados, las cifras siguen siendo impresionantes en comparación con otros países: «Un friegaplatos, precisamente ayer hablé con un chico que acababa de llegar de Cataluña y estaba en Beauvais y él estaba en 3.800 CHF», lo que equivale a unos 4.015 euros.