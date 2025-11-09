Un español que vive en Puerto Rico se sorprende con el precio del combustible en el país: «Qué locura, no me cabe más gasolina»

El precio de la gasolina es uno de los indicadores que más varía de un país a otro. Su coste no se determina exclusivamente por el valor del petróleo, sino por impuestos, políticas energéticas, estructuras de distribución y acuerdos comerciales específicos ... en cada región. Por esa razón, la diferencia entre llenar un depósito en España o hacerlo en otros lugares del mundo puede llegar a sorprendernos. Eso es lo que le ha ocurrido a Jesús Rivas, un español que reside en Puerto Rico y que ha compartido en sus redes sociales su reacción al repostar en una gasolinera de la isla.

El creador de contenido decidió grabar todo el proceso para mostrar a sus seguidores el coste del combustible en su nuevo lugar de residencia. «Chicos, estoy echando gasolina en Puerto Rico y es increíble el precio de la gasolina en comparación con España, lo vais a flipar», afirmó.

«Este coche, que es el que yo estoy utilizando, utiliza gasolina regular. Ya vais a ver el precio», señaló. Su intención era documentar cuánto costaba repostar en Puerto Rico en comparación con lo que él estaba acostumbrado cuando vivía en España.

La comparación del coste

En el vídeo, el español se dirige al empleado de la estación de servicio y le indica la cantidad que desea repostar: «30 de gasolina, porfa, regular», expresa con naturalidad. Acto seguido, vuelve a dirigirse a la cámara para revelar que mostrará el resultado económico y la cantidad conseguida: «Vais a ver lo que le cabe al coche con 30 dólares que he pedido, ¿vale?».

No obstante, en medio del proceso, se percata de un detalle que cambia la lectura inicial. El coche ya contaba con parte del depósito lleno, algo que él mismo reconoce frente a la cámara: «Chicos, tengo un problema y es que he pagado 30 dólares, pero ya tenía gasolina dentro y como está tan barata, con 17 dólares le caben 22 litros». En ese momento, el creador de contenido enfoca la pantalla del surtidor para mostrar el dato con precisión. El precio del litro de combustible ascendía a1,286 dólares, alrededor de 1,11 euros, una cifra sensiblemente inferior a la que, según afirma, se encuentra en España, donde el coste ronda los 1,50 euros por litro.

Al final de la grabación, el influencer observa que el depósito ha alcanzado su máximo nivel y que, debido al bajo precio del combustible, finalmente ha abonado una cantidad superior a la necesaria para llenarlo completamente. Ante esa situación, concluye con una frase que resume su sorpresa: «Señores, qué locura y no me cabe más gasolina, he pagado de más».