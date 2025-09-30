Un mecánico explica si es malo llenar el depósito de gasolina del coche a la hora de repostar en la gasolinera: «Sería lo ideal para mantener el nivel perfecto»

«¿Nota usted la subida del precio de la gasolina?». «Ni idea, siempre le echo 20 euros». Sirva este habitual chiste para adentrarnos en la noticia de que a día de hoy el coste medio de llenar un depósito de gasolina en España ha caído notablemente en comparación al año pasado, situándose en unos 75 euros para un depósito estándar de 55 litros, aproximadamente cinco euros menos que en las mismas fechas de 2024.

Aún así no hay motivos para alegrarse ya que el alza en los carburantes ha hecho este mes de septiembre que la inflación se incremente en dos décimas, hasta el 2,9%. Así las cosas no son pocos los conductores que buscan fórmulas de ahorrar, ya sea aprovechando descuentos y programas de fidelización hasta mejorar los hábitos al volante y el mantenimiento del vehículo. Y es que factores como la presión de los neumáticos, el estado de la suspensión y los filtros son cosas a tener en cuenta que pueden marcar la diferencia en el consumo.

«¿Es mejor echar 10 euros de combustible o llenar el depósito al completo?»

En este contexto, son muchos los que se preguntan qué opción es mejor cuando se dirigen a la gasolinera a repostar. ¿Cuánto conviene llenar el depósito? ¿es perjudicial llenar el depósito al máximo o hacerlo rápidamente?.

«Es mejor echar 10 euros de combustible o llenar el tanque completo?. Pues ni tanto ni tampoco». Juan José Ebenezer, mecánico especializado en automoción, ha querido lanzar una advertencia en una de sus últimas publicaciones en las plataformas digitales. En este caso hace uso de Tik Tok para explicar que no es recomendable circular siempre con el depósito casi vacío. «Llenar el depósito vacío, que es lo más común, el coche en reserva o apurando a esa reserva», indico que es algo que puede derivar en problemas.

Según el experto, el combustible cumple una función adicional a la de mover el coche: ayuda a refrigerar la cámara de compresión, ya que se inyecta frío en el motor. Cuando el depósito está casi vacío, el sistema recicla combustible caliente que regresa del motor, lo que eleva la temperatura del poco carburante disponible en el tanque. Esto, afirmó, provoca que la bomba de combustible y otros componentes trabajen a temperaturas más altas de lo recomendable, acelerando su desgaste.

Entonces ¿es mejor llenar el tanque por completo?. Pues tampoco es la mejor práctica. El creador de contenido explica que llenarlo hasta arriba tampoco es la opción más correcta, ya que al hacerlo incrementa riesgos relacionados con la evaporación, la condensación y la presión interna del depósito

En los coches de gasolina, el exceso puede llegar hasta la válvula canister, un componente encargado de retener vapores, dañando el filtro de carbón que contiene y generando reparaciones costosas. Con ello, llama a un equilibrio para prolongar la vida útil del sistema de combustible. Recuerda el experto además que «no es lo mismo tener mucha temperatura en ese combustible repartida en 200 litros o en 100 litros de depósito que tenerlo repartido en 15 litros de combustible».

¿Lo mejor? Tenerlo en tres cuartos y como mínimo en un cuarto. «Esto sería lo ideal para mantener el nivel perfecto en tu depósito de combustible». No obstante, pese a que admite que en los viajes largos, sobre todo esos que se hacen en tiempos de vacaciones, o que a principios de mes hay quien llena el depósito al completo, advierte que no conviene mantenerlo completamente lleno durante semanas. De este modo, la gestión adecuada del nivel de carburante no solo ayuda a evitar averías, sino que también mejora la eficiencia y prolonga la vida útil de todo el sistema.