Un español viaja a Marruecos y explica cómo le ha tratado la gente de allí por ser de nuestro país: «Cuando estaba, todo el mundo...»

Mudarse a otro país es una decisión que cada vez más personas toman en España. Esto puede darse por motivos muy diversos, como que cambiemos de residencia porque no encontramos trabajo, porque este está mejor pagado en otro país, porque queremos aprender idiomas o, simplemente, por el hecho de vivir la experiencia.

Cada motivo es único y personal pero, lo que suelen tener en común todas las personas que dejan su país es el choque de culturas o el hecho de tener que adaptarse a ciertos cambios en la rutina diaria y en cuestiones básicas o vitales, como es el idioma, la comida, la educación, las relaciones sociales, etcétera.

Además, en muchas ocasiones existen ciertos estereotipos a los que nos enfrentamos, tanto los que tienen sobre nosotros fuera de España como los que nosotros mismos podemos tener de las personas que habiten el país al que nos mudemos, como que entre diferentes nacionalidades hay rivalidades o mal trato entre unos y otros.

En el caso del creador de contenido @medinhouses, él decidió irse a vivir a Marruecos y, según indica en algunos de sus vídeos de redes sociales, lleva más de seis meses viviendo en el país africano para trabajar en remoto, viviendo una vida muy diferente a la que tenía en España, así se puede leer en su biografía de Instagram: «Me fui a Marruecos buscando olas y encontré historias»

«Parece que sea su hermano»

Además de todas las aventuras que cuenta sobre cómo es du día a día allí o curiosidades del país, @medinhouses ha querido relatar cómo se siente cuando llega a Marruecos y cómo le tratan en este país por el simple hecho de ser español: «Es decir que son español y directamente parece que sea su hermano o sea, parece que me conozcan de toda la vida», empieza contando.

«Todo porque llevan viendo al Madrid y al Barça desde que son unos niños. No os hacéis una idea de la cantidad de puertas... la cantidad de sonrisas que te llevas cuando dices que eres español en este país. Vamos, en la vida he dicho tanto 'hala Madrid' o 'visca el Barça', no sabéis lo que nos quieren», asegura el español.

El español incide en que siente mucho cariño, algo que puede que muchos españoles no imaginen por estereotipos que puedan existir sobre el choque de culturas y maneras de ser. «Es algo precioso ver cómo nos quieren, de verdad, así que vamos a intentar querer como nos quieren, por favor», dice @medinhouses, lanzando un mensaje de amor.

Experiencias similares

Al contar su situación persona como español en Marruecos, otros usuarios de TikTok, donde ha compartido el vídeo, han querido sumarse a compartir algunas experiencias parecidas, aunque también hay quien discrepa o compara cómo son recibidos los marroquíes en España, ironizando sobre el tema. Estos han sido algunos de los comentarios:

«Cuando estaba allí, todo el mundo me saludaba con respeto por ser española, e incluso me regalaban pulseras y cositas, el mejor país del mundo»

«El mismo cariño que recibimos aquí en España (emoticonos de risa»

«Pues sí, así es, aquí en España es al revés solo recibíamos odios»

«Mi segunda casa desde hace casi 10 años, más quisieran muchos tener los valores que poseen los marroquíes»

«Me parece fenomenal, lo que pasa nosotros no recibimos el mismo trato en tu país,no me refiero a todos los españoles, hay gente maravillosa y muy humilde».