Un español viaja a la India y alucina con el McDonald's: «Ojo a los precios...»

Viajar a otro país es, en muchas ocasiones, algo sorprendente. Y es que cuando visitamos un nuevo país, los choques culturales pueden surgir de mil formas diferentes: en las costumbres, en los horarios, en el clima, en el tráfico… y, por supuesto, en la comida. Pero si hay un recurso infalible para medir esas diferencias con una cierta familiaridad, es entrar a uno de esos restaurantes internacionales que uno conoce de casa, como McDonald's, y observar cómo cambian según la cultura local. Esto fue lo que hizo el creador de contenido español Carlos Cruz durante su reciente viaje a la India.

El joven decidió compartir a través de su cuenta de TikTok su experiencia en un McDonald's de la ciudad india en la que se encontraba. Y lo que encontró allí dista mucho de lo que un español está acostumbrado a ver al cruzar la puerta de uno de estos establecimientos de comida rápida.

Nada más llegar, lo primero que le llamó la atención al español fueron los precios: «Un McDonald's indio, ojo a los precios de los menús en la puerta, 70 céntimos», comentó incrédulo mientras mostraba la carta expuesta en el exterior y señalaba cómo un menú completo puede llegar a costar menos de lo que en España se pagaría por un simple refresco.

Una de las primeras diferencias importantes que destacó es la ausencia de elementos habituales en los McDonald's europeos: «Primera observación es que no hay pantalla como tal», indicó, en referencia a los conocidos paneles digitales donde en España los clientes hacen sus pedidos de forma autónoma. En la India, según reveló, el procedimiento es más tradicional y directo.

Pero lo que más le impactó no es la tecnología, sino un detalle religioso que condiciona toda la carta del restaurante: «Tienen un cartel que pone 'Productos de ternera y cerdo no se venden aquí' por tema religión», explicó, recordando el profundo respeto que existe en la India hacia las vacas y las restricciones del islam respecto al cerdo.

Hamburguesas picantes, Coca-Cola más dulce y un libro en el Happy Meal

Carlos pidió varios productos para hacer una comparación con la versión española y empezó por lo seguro: «Me he pedido el McChicken de toda la vida de dios por no pillarme los dedos la verdad», confesó entre risas. Y, al abrir el envoltorio, reconoció: «Mala pinta no tiene». Sin embargo, notó alguna diferencia en los sabores: «La salsa me da la sensación de que tiene un toque diferente, que no es como la de España pero está bien».

Respecto a la bebida: «está mucho más dulce», manifestó en relación a la Coca-Cola, que en algunos países se adapta al gusto local y puede variar considerablemente.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando abrió el Happy Meal. «Tengo ganas de ver el juguete que trae el McDonald's de la India», manifestó antes de empezar a probar las patatas fritas. «Están bien, muy saladas, porque están muy saladas, pero bien», confesó. Y en cuanto a la hamburguesa del Happy Meal, reconoció que «la verdad es que no es el pollo con mejor pinta que he visto pero bueno». Aunque lo realmente llamativo es la salsa que lleva: «Tiene una salsa verde que tiene pinta que eso va a picar como nadie». Y tras el primer mordisco, lo confirmó: «Pues menos mal que esto es un Happy Meal, esto se lo come un niño y te lo cargas. O sea, está bueno, pero la salsa esta pica tela».

¿Y el juguete? «Un libro de Jurassic Park», reveló mientras lo mostraba a cámara. «Que en un Happy Meal te regalen un libro está bien. Igual a mí con 7 años en un Happy Meal me regalan un libro y te lo tiro a la cara, pero el Carlos de 24, profesor, bien».

Un postre glorioso y un precio imposible en España

Para cerrar su peculiar experiencia, el creador de contenido pidió un helado con brownie de chocolate. «Hace tiempo que no como dulce, entonces me está sabiendo esto a gloria», dijo con satisfacción.

Pero si algo resume todo el vídeo es la reflexión final sobre el coste total de la comida: «Y toda esta comida me ha costado la friolera de 4,60 euros. Un menú, un Happy Meal más el postre. Así que cuidado».