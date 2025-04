Un español prueba el Mcdonald's de Rusia y dicta sentencia sobre qué hamburguesa es mejor: «Si me tapan los ojos...»

Hace casi tres años, la cadena de comida rápida McDonald's tomó la decisión de cerrar sus establecimientos en Rusia después de 30 años de actividad. La franquicia estadounidense eligió abandonar el país en mayo de 2022, siguiendo los pasos de otros negocios internacionales como Zara, Starbucks o Nestlé tras la invasión rusa en Ucrania.

Esta noticia supuso un duro golpe para la población rusa, que pasó un tiempo sin poder disfrutar de productos tan míticos como el Big Mac, la Cuarto de Libra o las patatas deluxe. Buscando acabar con esta ausencia nació Vkusno & tochka, una franquicia de restaurantes creada por el ruso Oleg Paroev, cuyo objetivo era coger el testigo de los restaurantes de comida americanos, trayendo así productos muy similares a los que podríamos ver en un establecimiento cualquiera de McDonald's.

A simple vista, las diferencias entre ambos locales y las comidas que se sirven en ellos son mínimas, pero ¿lo es también en su sabor? De responder a esta pregunta se ha encargado Ruslan (@ruslanensuiza en TikTok), un joven español afincado en Suiza, que ha viajado ahora a pasar unos días en Moscú y ha decidido comprobar cómo es la carta de este restaurante ruso que imita a la cadena estadounidense.

El joven ha comenzado explicando que, tras las sanciones que se impusieron en el país, se abrió este sitio, cuya traducción es «delicioso y punto»: «Llevo sin comer McDonald's, Burger King y cosas por el estilo desde noviembre, desde que me mudé a Suiza y sólo por este vídeo lo voy a hacer», ha comentado antes de pasar a probar el restaurante, cuyo logo, la I rusa, «recuerda a una M de McDonald's».

Así es la carta de Vkusno & tochka, el McDonald's ruso

Mostrando su carta, el español ha enseñado que aparecen bastantes menús muy similares a los que podemos encontrar en un McDonald's normal, entre los que destacan por supuesto hamburguesas estilo Big Mac, nuggets y patatas. Estos tres productos son los que ha elegido para probar y por ellos ha pagado 539 rublos, lo que asciende a 5,85 euros en total.

Según ha explicado Ruslan, en el restaurante tampoco sirven bebidas tradicionales como la Coca Cola, sino refrescos muy similares bajo nombre ruso: «Se llama Dobriy Cola, que significa cola agradable o cola buena. Vamos, Coca Cola de toda la vida», ha demostrado el joven.

Tras probar las patatas, el creador de contenido ha asegurado que no siente «nada de diferencia» con las que podríamos encontrar en un McDonald's de España. Eso sí, en lugar de pedir la salsa deluxe que entregan en los locales de nuestro país, dan un acompañamiento de salsa de ajo que «está riquísima».

Lo mismo sucede con los nuggets que ha adquirido en el Vkusno & tochka y que son prácticamente iguales que los que se pueden comprar en nuestro país: «Tampoco siento ninguna diferencia en cuanto a los nuggets que se pueden comer en España», ha comentado.

Un español prueba la Big Mac rusa en Moscú y dicta sentencia sobre cuál es mejor

Justo después, el español pasa a probar la copia del Big Mac de McDonald's, al que en este caso llaman Big Hit y que «es literalmente como un Big Mac»: «No hay nada de diferencia, como siempre se está deshaciendo», ha dicho mostrando la hamburguesa ante la cámara y sorprendido al ver que el sabor es muy similar al que podemos encontrar en la franquicia estadounidense.

Después de probarlo, Ruslan ha sentenciado que comer en el Vkusno & tochka es prácticamente lo mismo que hacerlo en un McDonald's de España: «No sé cómo lo han conseguido, si tenían las recetas de antes, las han comprado, si es el mismo producto y sólo han cambiado el nombre... Si me tapan los ojos y me dices que lo estoy comiendo en España, 100% diría que no hay ninguna diferencia», ha concluido, dando su sincera opinión sobre la versión rusa.