Un español prueba el típico desayuno americano: «Parece que estás en una película»

Basta prestar un poco de atención en el desayuno de un hotel en España para darse cuenta de las diferencias entre nuestras costumbres y las de otro país.

Mientras los desayunos de los españoles consisten, en muchas ocasiones, de tostada de pan con aceite de oliva virgen extra, tomate natural o jamón, acompañada de café y zumo de naranja, otros como los estadounidenses empiezan el día de una manera más contundente.

El desayuno norteamericano incluye, por lo general, varios huevos, bacon, tortitas o french toast, con alto contenido en grasas, proteínas y carbohidratos.

Un español un Estados Unidos, Morant, ha acudido a una conocida cadena de restaurantes, Denny's, para degustar uno de esos típicos desayunos estadounidenses que permite iniciar el día con mucha energía pero que no es recomendable consumirlo de una manera frecuente para personas con riesgo cardiovascular o problemas de hipertensión.

La opinión del español con el desayuno estadounidense

«Nada más entrar parece que estés en una película por esto. Fijaos en el salón. Es literalmente el sitio que aparecía en las películas. Ah, y una cosa es que está lleno. Y la carta es la típica de las películas», señala en el inicio del vídeo, subido a su cuenta de TikTok.

Su desayuno, para nada liviano, consiste en lo siguiente: french toast con helado, huevo, bacon y salchicha, además de pancakes con fresa y arándanos dentro para la novia del protagonista del vídeo.

En cuanto a los huevos con bacon, su opinión se limita a un «um...» que indica que no le ha satisfecho. Más le gustó la salchicha, de la que decía «esta sí que tiene pinta de estar muy buena» antes de probarla. «Está buena, eh», comentó en relación a la french toast.

Todo ello por 27 dólares. «Tres platos y dos bebidas. El café este, cuatro dólares, pero, bueno, estás en América, lo pagas y punto», asume.