Un profesor, muy enfadado al ver lo que ha hecho una alumna en su examen: «Te pongo un cero»

Con el uso de las nuevas tecnologías y la proliferación de las redes sociales, hemos visto cómo las generaciones más jóvenes han ido cambiando respecto a las anteriores. Esto no sólo se traduce en las relaciones familiares o en la manera que estos tienen de comunicarse con sus amigos, sino también en el ámbito escolar, donde la manera de afrontar las clases o incluso enfrentarse a un examen también se ha transformado radicalmente.

Así lo ha evidenciado ahora el profesor Álvaro Patón (@alvaropatoon en TikTok), que ha conseguido acumular más de un millón de seguidores gracias a sus vivencias como docente en un colegio. En uno de sus últimos vídeos, el joven se ha mostrado muy crítico por una moda reciente que ha visto en los exámenes de algunos alumnos y que tiene mucho que ver con el uso de las redes sociales.

«O mis alumnos dejan de ver TikTok o a mí un día me da algo», ha comenzado diciendo el educador en esta publicación, antes de pasar a contar una situación surrealista que ha vivido mientras estaba corrigiendo el examen de una de sus estudiantes de primaria.

Un profesor lamenta lo que ha sucedido con una de sus alumnas en un examen

Patón ha explicado que mientras estaba en clase tranquilamente, decidió ponerse a corregir los 90 exámenes de la asignatura de inglés que imparte: «viene Semana Santa y no me apetece nada corregir... Estoy corrigiendo tranquilamente, hasta que llego a un 'reading'», ha continuado contando.

«La pregunta era 'explícame por qué es un texto argumentativo y si le pondrías otro tipo de final'. No te estoy preguntando nada del otro mundo, tampoco te estoy diciendo que me escribas la Biblia, algo directo, sencillo y claro. Algo directo, sencillo y claro si tú no ves todos los días TikTok...», ha criticado el docente, dejando clara su postura sobre cómo había influido esta red social en sus alumnos.

El problema ha llegado al ver el examen de una de sus alumnas, en el que, en lugar de contestar a la cuestión, decidía responder de otra manera: «No tengo palabras para describir esto, lo digo completamente en serio. Me ha puesto en una pregunta: 'te explico en clase, no puedo más'. Me lo ha puesto con un asterisco y el audio este que se ha puesto ahora de moda», ha explicado entre risas el joven, mostrando el dibujo en el examen de la pequeña.

«¿Cómo que me lo explicas en clase? Es que me río por no llorar. Yo no puedo más, de verdad», ha comentado el joven, asegurando que «la nueva modita» del audio de WhatsApp «ya llega a los examenes también». «No te preocupes, yo te pongo un cero y nos vemos en septiembre, si yo no tengo ningún problema», ha asegurado Álvaro Patón en este vídeo, que acumula ya casi 700.000 visitas.

Por último, el profesor ha instado a sus alumnos a que no vuelvan a repetirse este tipo de comportamientos: «No lo hagáis más en los exámenes. ¿Esto es un 10 por el ingenio, un 5 porque no sé qué hacer con esta señora...? ¿Qué hago yo? De verdad...», ha concluido.

Los comentarios, muy críticos con la actitud de la menor

Los comentarios del vídeo se han llenado de todo tipo de críticas hacia este gesto de la alumna y son muchos los que han pedido al educador que cuente lo sucedido a los padres de la menor. «Enséñaselo a los padres, a ver si le responden con otro audio», lamentaba uno de estos internautas al oír la historia de lo ocurrido en este examen.

Otros, por su parte, se lo han querido tomar con algo más de humor y han instado a Álvaro Patón a que le siga el juego a la broma: «Ponle de nota otro audio y dile que ya lo oirá en las notas. Suspenso», escribía una de las usuarias de TikTok en respuesta a la historia del joven profesor.