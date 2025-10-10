Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las noticias de ABC: Trump presume de logros en la resolución del conflicto en Gaza
El tiempo
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

Un español que estuvo en una cárcel de Perú explica cómo tratan a los presos en las prisiones de este país: «Como si fuéramos cerdos»

Jesús fue trasladado luego a Soto del Real y compara los funcionarios de aquí con los de allí

Compra los mismos productos en Mercadona casi veinte años después y compara el dinero pagado: «Cogiendo la marca más barata..»

Un español que estuvo en una cárcel de Perú explica cómo tratan a los presos en las prisiones de este país: «Como si fuéramos cerdos»
Un español que estuvo en una cárcel de Perú explica cómo tratan a los presos en las prisiones de este país: «Como si fuéramos cerdos» EFE
A. Cabeza

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las cárceles son instalaciones necesarias en todo país sobre las que existen infinidad de mitos, en buena parte por la difusión de su realidad, a veces exagerada, que se ha hecho en la ficción y también porque las peores de las historias de ... allí, relacionadas con la alimentación, los malos tratos y abusos o hacinamientos, siempre son las que acaban conociéndose.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app