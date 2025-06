Una mujer denuncia lo que ha tenido que vivir en un tren español con el pasajero que tenía al lado: «Necesito desahogarme»

España tiene una red ferroviaria bastante admirada. Aunque sus usuarios están tristemente acostumbrados a sufrir afectaciones en su día a día, lo cierto es que el sistema de aquí es uno de los más extensos de Europa y permite que muchos pueblos tengan buenas conexiones gracias al tren convencional pero también, en los últimos años, se haya desplegado mucho la alta velocidad hasta el punto de haber revolucionado los trayectos en todo el país.

Además, viajar en tren es muy cómodo para sus usuarios porque las estaciones suelen estar más céntricas que los aeropuertos. Eso no quita que los viajes puedan estar plagados de peripecias. Ahora, una popular 'tiktoker' Sara Ardi acaba de subir en su cuenta (@sara_ardi) la desagradable experiencia que vivió hace unos días durante un trayecto ferroviario hasta Madrid.

Ella es una creadora de contenido de viajes que está acostumbrada a mostrar choques culturales exóticos en países como la India o Marruecos. Seguramente por todo lo que ha vivido 'mochileando', y cogiendo trenes en zonas remotas poco se esperaba vivir una situación igual en su país natal. «¿Qué hubierais hecho?», se pregunta ella junto a sus explicaciones, que en solo tres días ya han sido escuchadas por más de un millón de personas.

«No es incumbencia de nadie»

«Necesito desahogarme porque me acaba de pasar algo que yo estoy flipando», empieza ella la grabación mientras parece que está saliendo de una estación de tren de Madrid que parece ser Atocha. «Tenía al lado a un señor con el cual he intentado interactuar un par de veces», reconoce ella. En un momento, él le dijo «es la última vez que te vas a levantar, no?».

Sara expone que le dijo que, como el trayecto era de tres horas, igual sí necesitaría ir al baño y le sugirió cambiarse de asiento para no molestarle, algo que él también descartó con tono poco amigable. Cuando ya estaban llegando a su destino, Sara se puso a maquillarse, empezando con un corrector para los granitos y puntualizando que tiene bastantes, aunque deja claro que ese aspecto «no es incumbencia de nadie».

En ese momento, el compañero de viaje, con el que no había hablado nada en todo el viaje, le soltó un «como te des de eso te van a salir más granos y vas a estar más fea». «Me he quedado con una cara que he flipado. ¿Pero cómo tienes la cara dura de decirle eso a una persona que ni siquiera conoces?», se queja la 'tiktoker'. A Sara le salió contestarle, con todo indignado, que tenía granos por un problema hormonal.

El compañero de asiento le aseguró entonces que era dermatólogo. «Ese señor me estaba vacilando y se empieza a reír...», comenta ella muy indignada, rememorando que debía tener unos 60 años o así. «Me ha dejado con mal cuerpo de decir 'tío, 'por qué te metes en mi vida de decirme si estoy guapa o fea?'». Sara añade, además, que le hubiera dicho que no sabes «la inseguridad o no que me están creando mis granos».

«Es que, de verdad, tenemos que ir diciéndole cosas malas a la gente por la calle cuando puedes dedicarles una sonrisa y puedes desearles un buen día», se queja ella, que acaba el día dejando claro que «solo me quería desahogar» por lo vivido. Su vídeo, sin embargo, ha causado mucho revuelo y es que miles de personas no han podido evitar comentar este encontronazo en el tren.

Algunos usuarios recuerda, irónicamente, que siempre se dice que se respeten a los mayores y que algunos de ellos tienen estas formas faltonas. Además, decenas de usuarios han apuntado que él tenía razón con el tema de las cremas. «El maquillaje no ayuda a los granos, que es lo que realmente quiso decirte», le ha comentado un internauta, al que Sara puntualiza que sus comentarios eran «riéndose de mi y mis granos» y que ella utiliza productos dermatológicamente apropiados por su problema y que, por ello, «no tiene por qué decirme nada y menos decir que voy a estar más fea».