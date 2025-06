Una camionera, furiosa por lo que le ha ocurrido con otro compañero en una carretera de Galicia: «Es surrealista»

Los camioneros tienen una labor fundamental para la economía. Gracias a estos profesionales, se transportan los bienes a lo largo y ancho de un país e, incluso, entre territorios. Sin embargo, es un oficio que conlleva una serie de riesgos.

Las jornadas laborales de los camioneros suelen ser extensas e irregulares, pues el cumplimiento de los plazos de entrega implica, en ocasiones, turnos largos y horarios muy variados. También deben pasar bastante tiempo fuera de casa, alejados de sus familias y sin un sueldo acorde al esfuerzo que hacen.

Pero esto no es lo único. Los camioneros trabajan en la carretera, por lo que están más expuestos a sufrir accidentes de tráfico y pueden llegar a vivir situaciones realmente peligrosas.

Esto es lo que le ha ocurrido a una camionera llamada Andrea, conocida en TikTok como @andrius__99. En un vídeo explica lo que le ha ocurrido con otro compañero en una carretera de Galicia. La chica aclara que es «de otra empresa y otro sector, no de contenedores».

El enfado de una camionera por lo que le pasa con un compañero en una carretera de Galicia

«Me acaba de pasar algo surrealista». Así es como ha empezado el vídeo Andrea. Y es que esta camionera ha tenido un percance con otro compañero en una carretera de Galicia. Lo relata: «Voy por la autopista. Como voy cargada, cuesta arriba no tira mucho, pero cuesta abajo puedo ir a 90, la velocidad máxima. Estoy bajando y me quiere adelantar un camión a la misma velocidad», indica.

La trabajadora señala que, probablemente, le haya saltado un aviso de exceso de velocidad. «Si yo iba a 90 y él me estaba intentado adelantar, se pasó», añade.

Andrea cuenta que estaba llegando a un peaje y, al reducir la marcha, es donde la otra persona supuestamente ha cometido una imprudencia. «Coges y te metes delante en el peaje para hacerme frenar en seco. Menuda perrada me haces, menudo compañero», dice enfadada. Asimismo, la chica asegura que el de al lado «estaba libre».

«Aún tengo que aguantar al que venía detrás, pitándome y diciéndome 'eso no se hace'. ¿Perdona? Me estás intentado adelantar a 90. No estoy incordiando a nadie. Nada más que añadir», concluye tajante.