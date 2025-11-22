Una dermatóloga explica cuándo tienes que ir al médico por una uña: «Hay que descartar que sea...»

Los problemas en las uñas pueden ser de todo tipo, desde uñas encarnadas, hasta padrastros o roturas. La mayoría no tienen demasiada importancia, pero existen ciertos casos concretos en los que sí conviene acudir cuanto antes al médico.
Sobre este tema ha hablado la doctora ... Leire Barrutia, una dermatóloga muy popular en redes por divulgar consejos de salud y bienestar. En una de sus publicaciones más vistas explica claramente cuándo debes preocuparte y consultar a un profesional.
Al principio del vídeo, muestra la imagen de una uña con una franja vertical, oscura, en el interior. No es un golpe ni suciedad, es una señal que, según advierte, nunca debe pasarse por alto.
Señal de alarma
Barrutia explica que se trata de melanoniquia longitudinal, una banda marrón o negra que puede aparecer por distintas causas. Aun así, insiste en que «siempre hay que descartar que sea un melanoma», por lo que requiere valoración médica.
La recomendación es acudir al dermatólogo especialmente si la línea aparece de forma reciente en adultos y solo en una uña. Detectarlo a tiempo es clave, asegura.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete