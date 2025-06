Una dependienta de Zara indica el truco para conseguir la ropa agotada en las rebajas de verano: «Ahí viene la magia»

Las rebajas de verano ya han comenzado en España y, con ello, muchas marcas de moda han empezado a colgar ya los carteles de descuentos en sus escaparates. Una de las últimas en hacerlo ha sido Zara, la cadena de ropa de Inditex, que ha arrancado con sus ofertas este jueves 26 de junio en todos sus establecimientos del territorio español.

Horas antes, a las 21.00 horas de este miércoles, lo hacía en la aplicación móvil y, una hora después, en la página web de la compañía. Esta compra online, de hecho, se ha convertido en la opción favorita de muchos usuarios que prefieren la comodidad de hacer su pedido de liquidación sin necesidad de desplazarse hasta las tiendas.

Sin embargo, apenas unos minutos después de que diera el pistoletazo de salida, la gran afluencia de pedidos provocaba que muchos de estos productos aparecieran junto al rótulo «Este artículo no está disponible» en las cestas de muchos compradores. ¿Te ha pasado a ti también? No te preocupes porque no todo está perdido: hay maneras de conseguir estas prendas sin necesidad de rebuscar en los locales de Inditex.

Muchos artículos de Zara han aparecido agotados en las cestas de los compradores justo al comenzar las rebajas ABC

Lo sabe bien Azul Lozano (@marialzno en TikTok y @azulmlozano en Instagram), dependienta de Zara y creadora de contenido de moda, que lleva años dando consejos sobre la cadena de Amancio Ortega. La joven acumula en su cuenta de Instagram más de 70.000 seguidores que siguen casi a diario sus recomendaciones sobre prendas de ropa o lo que debemos hacer para conseguir toda nuestra compra en las rebajas.

El truco de Azul Lozano, dependienta de Zara, para conseguir las prendas agotadas en rebajas

Aunque las tallas de las prendas vuelan rápidamente durante las primeras horas de estos descuentos, la trabajadora de Inditex ha explicado que existe una técnica muy sencilla para lograr esos artículos agotados en la aplicación de Zara. La clave es, según señala en uno de sus últimos vídeos, mover todas las piezas de ropa que queremos a la 'wishlist' o lista de favoritos: «Ahí es cuando viene toda la magia».

A pesar de que un artículo no aparezca disponible, María Lozano explica que es posible encontrarlo más adelante, pues siempre hay gente que devuelve las prendas. «Las rebajas también significan devoluciones. Eso os da la oportunidad de conseguir todo lo que queráis», comienza diciendo en este vídeo que supera ya las 100.000 visualizaciones en TikTok.

El truco «maravilloso» para hacerse con una de estas devoluciones consiste en estar pendientes de la web y la aplicación, donde constantemente se van reponiendo tallas a todas horas del día. Ella recomienda meterse varias veces al día hasta que logremos dar con nuestras medidas.

Atentos a la aplicación y a la web para conseguir las tallas agotadas

«Dejáis todo lo que os gusta metido en la 'wishlist' y cuando tengáis tiempo os vais metiendo. Vais a ver muchísimas tallas que hace un momento no estaban», ha aclarado la dependienta de Zara, mostrando cuál es el 'modus operandi' a seguir para lograr algunas de estas prendas.

La clave, según esta experta en moda, es saber tener paciencia y no darse por vencidas durante los casi dos meses que dura el periodo de rebajas de verano: «Acabaréis teniendo suerte, os lo aseguro. Sé que este método da un poquito de pereza, pero se acaba consiguiendo y te da mucha satisfacción conseguir eso que querías tan barato».

Para corroborar su teoría, Lozano ha mostrado en el vídeo algunas de las prendas que consiguió en las últimas rebajas. Entre ellas, una blazer por 13 euros, un vestido por apenas 10 euros, pendientes a menos de 2 euros o incluso un abrigo Manteco de 150 euros que acabó comprando por menos de 20 euros.