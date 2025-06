Las rebajas de Zara empiezan hoy: la mejor cesta de la compra, con ropa que usarás siempre

Como cada temporada, y a pesar de que cada vez son más las marcas que se anticipan al periodo de rebajas establecido para el 1 de julio, las firmas de Inditex inauguran oficialmente la temporada de descuentos y promociones con Zara a la cabeza. El buque insignia de Amancio Ortega dará comienzo este 25 de junio a sus rebajas, permitiendo a los clientes acceder antes a los precios especiales a través de su App y su página web.

En esta ocasión, los descuentos arrancarán el día de hoy, aunque los horarios varían según el canal de compra. En la aplicación móvil de Zara, las rebajas estarán activas a partir de las 21:00 horas, mientras que en la web oficial comenzarán una hora más tarde, a las 22:00 horas. Para quienes prefieran ir directamente a tienda, habrá que esperar al jueves 26, cuando los precios actualizados estarán disponibles en los puntos de venta físicos.

Uno de los trucos más extendidos a la hora de conseguir las mejores gangas es el dejar preparada una cesta de la compra a modo de lista de deseos. Esto agilizará el proceso de compra y dará más opciones para conseguir determinadas tallas antes de que se agoten.

Cesta de rebajas de Zara

La cesta de la compra ideal para rebajas debe estar presidida por los grandes básicos. Renovar algún accesorio y aprovechar la bajada de precios para hacerte con alguna tendencias temporal compondrán el pedido perfecto en el que invertir el presupuesto.

La cesta de la compra perfecta para invertir en rebajas ABC Estilo | Zara

- Blazer. Invertir en una americana de tono neutro será un acierto, una prenda de fondo de armario que utilizaremos en el tiempo y no pasará de moda. Esta cuenta con cuello solapa y manga larga con hombreras. Cintura entallada. Bolsillos delanteros con solapa y cierre frontal cruzado con botone. Precio: 59,95 € (en rebajas: 35,99€)

- Jeans. Otra prenda infalible que no está de más renovar. Para las próximas temporadas se llevará con la pata más ancha de lo habitual, tipo 'palazzo' y de tiro alto. Precio: 39,95 € (en rebajas: 22,99€)

- Vestido. Un vestido lencero versátil e infalible para las noches de verano. El color negro lo hará fácil de combinar e ideal para estilismos más elegantes con accesorios elevados o para un paseo de mañana con sandalias planas. Precio: 69,95 € (en rebajas 39,99€)

- Conjunto básico. Los sets están de moda y en cualquier armario que se precie no debe faltar uno con un cierto toque especial. Este de inspiración sahariana es perfecto tanto para ir a la oficina como para una escapada a las Baleares, confeccionado en lino le otorga un extra de frescura y un cierto toque 'chic'. Precio: 63,90€ (en rebajas 39,98€)

- Calzado. Aprovecha la temporada de descuentos para renovar el zapatero. Las sandalias planas con toques metalizados son infalibles e ideales para combinar con cualquier estilismo. Precio: 29,95€ (en rebajas: 19,99€)

- Blusa especial. Este puede ser uno de los caprichos de rebajas. Con cierto toque 'boho chic' las camisas con bordados y brocados están más de moda que nunca, una prenda que no pasa de moda y que, a pesar de ser especial, permanecerá en tu armario varias temporadas. Precio: 49,95€ (en rebajas: 29,99€)

- Baño. Otra de las inversiones de la temporada de rebajas son los trajes de baño. Este en color rojo y con volantes se convertirá sin duda en un gran aliado de esos estilismos que irán de la playa al chiringuito. Utilizar el bañador más allá de la playa o la piscina será todo un acierto. Precio: 29,95€ (en rebajas: 19,99€)

- Accesorios: no hay nada más veraniego que los complementos inspirados en el mar. Este bolso con forma de caracola dorada dará un toque especial a los estilismos de temporada pero también a un look de invitada, ahora que estamos en plena temporada de bodas. Además, un collar con perlas y abalorios marinos será otro infalible para dar a un look básico ese toque especial que marque la diferencia. Precio: Bolso 49,95€ (en rebajas 29,99€) ; Collar: 19,95 € (en rebajas: 12,99€)

Descuentos de hasta el 40%

Diferencia de precios en la cesta Zara

Un total de 10 prendas que durante la temporada nos saldrían por 409 euros y que durante el periodo de rebajas podrá comprarse por 251,90 euros , ya que muchas de ellas contarán con descuentos de hasta el 35%. Un ejercicio que ya puede hacerse tanto en la App como en la web de Zara, donde se permite además dejar guardado el futuro pedido para comprarlo a partir de las 21 horas.

Cuándo empiezan las rebajas en el resto de Inditex

Otras de las marcas del grupo Inditex también harán diferencias entre los horarios de inicio de sus descuentos en tienda, web y App.

Miércoles 25 de junio:

19:00 h - Lefties (app)

20:00 h - Lefties (web) y Massimo Dutti (web)

21:00 h - Zara (app)

21:00 h - Bershka (web y app)

21:00 h - Stradivarius (web y app)

22:00 h - Zara (web)

Jueves 26 de junio:

Rebajas activas en tiendas físicas de Zara, Lefties, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear y Massimo Dutti.

