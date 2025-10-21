Suscribete a
ABC Premium

David, fontanero español de 75 años, sobre su realidad actual tras ser autónomo desde los 24: «Mi mujer tiene una pensión de unos 1.000 € y yo cobro unos 500»

El Gobierno ha dado marcha atrás en su plan inicial para subir las cuotas de los autónomos

Carlos Herrera, tajante sobre la propuesta del Gobierno de subir las cuotas a los autónomos en España

Imagen de archivo de un comercio
Imagen de archivo de un comercio E.P.

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno ha dado marcha atrás en su plan inicial para subir las cuotas de los autónomos. Tras las críticas recibidas, el Ministerio de Seguridad Social ha presentado una nueva propuesta mucho más moderada: en lugar de los incrementos de hasta el 35% que se ... planteaban al principio, ahora las subidas oscilarán entre el 1% y el 2,5%, e incluso se baraja congelar las cuotas de los que menos ingresan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app