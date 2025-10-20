Carlos Herrera, tajante sobre la propuesta del Gobierno de subir las cuotas a los autónomos en España: «Todo tiene que ser a costa de empobrecer»

La semana pasada el Gobierno propuso subir las cuotas de los autónomos a partir de 2026 ya que es a partir del próximo año cuando se despliega la segunda fase del plan aprobado en 2022 para que los trabajadores por cuenta propia paguen ... en función de sus ingresos reales.

La medida supone subir las cuotas entre 200 y 2.500 euros anuales en función del tramo. Sin embargo, esta ha generado también un fuerte rechazo desde las asociaciones de autónomos, pero también desde la oposición e incluso desde los propios partidos que apoyan al Gobierno.

En una entrevista en 'El País', la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha dejado la puerta abierta a congelar para el año que viene las cuotas a quienes cobran menos, aunque por el momento no se ha concretado nada.

A la subida de las cuotas de autónomos también ha reaccionado el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, de manera tajante.

Carlos Herrrera, tajante contra la subida de las cuotas de autónomos

Avisa a el presentador a los trabajadores por cuenta propia de que el Gobierno va a mantener este lunes una reunción con la mesa de diálogo para fijar las nuevas cuotas. Recuerda Herrera que en estos tiempos estos trabajadores «no pueden ponerse enfermos ni cogerse vacaciones alegremente» ya que es «a costa de no cobrar».

«Hay que sumar la fascinante ofensiva del Gobierno», critica. Para el periodista, financiar las pensiones o el gasto en defensa, entre otras, no puede suponer «vaciar los bolsillos de los trabajadores del país»: «No hay ideas para cambiar el tejido productivo, todo tiene que ser a costa de deuda o de empobrecer lo que hay».

Además, insiste en que una subida como la que se plentea es «tirar por la calle del medio» porque las cotizaciones sociales siguen sin solucionar, por ejemplo, «el problema de las pensiones».

Carlos Herrera también ha arremetido contra Pepe Álvarez, líder de UGT, por no ver con malos ojos la subida de las cuotas: «Esto lo dice uno que no ha trabajado en su vida».