Unas cubanas alucinan en un supermercado gallego por algo que en España es gratis y en Cuba no

Nuevo choque cultural ocurrido en España que se viraliza. TikTok está plagado de videos de extranjeros que alucinan con nuestra cultura y tradiciones y, a la vez, de experiencias de españoles por el mundo que deciden contar a sus seguidores. Ahora le ha tocado a Anita, una cubana que vive en Galicia que ha contado la sorpresa que tuvo recientemente en un supermercado.

La joven, que emigró a España y que narra sus experiencias y realidades vividas aquí, es también 'youtuber' y su cuenta de TikTok (@anita.mateu) cuenta con más de 44.400 seguidores. Recientemente subió allí su última publicación, que ha conseguido en 24 horas más de 231.000 visualizaciones y casi 12.000 reacciones.

«Cosas que pasan en España pero que en Cuba jamás pasaría«, pone sobrepuesto en el vídeo, grabado por ella y una amiga dentro de un supermercado en La Coruña. El post va acompañado de otro texto que ya cuenta el tono del vídeo: «No puedo creer que nos den esto gratis», asegura delante de un pasillo. Esto es lo que le sorprendió.

«Nos miraron raro...»

«Somos cubanas y resulta que estamos aquí en un supermercado en Galicia y queríamos hacer para el 31 chicharrones y la piel la botan [que significa 'tiran' en cubano] aquí en Galicia», cuenta Anita mientras muestra una bolsa con lo que acaban de comprar y su amiga añade que «es sorprendente».

El tema es que en Cuba los chicharrones se hacen con la piel del cerdo. «La pedimos y nos miraron raro, como diciendo '¿para qué quieren esto?'», continua en sus explicaciones, en las que relata que les dijeron que «esto lo botamos». «Nos lo han dado gratis», incide mostrando lo adquirido con el tiquet atado a la bolsa y en el que no hay ningún precio impreso.

«No nos han cobrado nada. Vamos a hacer chicarrones el 31 porque somos cubana y obviamente vamos a hacer chicharrones», dice alegremente Anita, mientras su amiga aplaude emocionada. De hecho, en Cuba este aperitivo es uno de los imprescindibles en toda fiesta de fin de año. Ambas acaban mostrando el resto de su compra: jamón, 'carnita', un pack de cervezas («Estrella Galicia que no falte», asegura)...

Y acaba el vídeo insistiendo en la piel de cerdo. «Y resulta que esto es gratis. Me he quedado en 'shock'. Esto en Cuba no pasa, nunca pasaría...», acaba el vídeo. La publicación ha recibido múltiples comentarios y muchos les han explicado que en España se suelen hacer los chicharrones «con el tocino entreverado y carne». Otros han considerado que la piel «la tirarán en los súper, porque en las carnicerías los venden para torreznos o cortezas».