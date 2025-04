Un británico que vive en España lanza un aviso a quienes se quieren venir a vivir a nuestro país: «No es fácil»

Mudarse a otro país es una de las decisiones más importantes que puede tomar una persona. Sin embargo, no basta con que un lugar nos guste como turistas. Cambiar de país implica enfrentarse a una nueva cultura, adaptarse a normas sociales diferentes y, en muchas ocasiones, aprender un idioma desde cero. Lo que para unos son vacaciones, para otros es el día a día, con sus obligaciones, rutinas y dificultades. Esta es precisamente la reflexión que ha compartido Daniele, un británico afincado en España, a través de su cuenta de TikTok, 'danielefford23', donde ha querido lanzar un mensaje para quienes sueñan con hacer las maletas y venirse a vivir a nuestro país.

«¿Cómo es vivir en España? Es genial, pero no es fácil. Déjame explicarlo», comienza diciendo el creador de contenido británico. Dejando claro desde el principio que su experiencia no está cargada ni de pesimismo ni de idealización, sino de realismo. Porque sí, España es un país que muchos eligen por su clima, su gastronomía, sus paisajes y su forma de vida, pero eso no significa que todo vaya a ser un camino de rosas.

«Es genial, pero tiene sus altibajos, como todos los países», insiste. Porque detrás de esa postal de playas y tapas hay una realidad más compleja, que muchos descubren demasiado tarde. «Tiene gente buena y gente mala, como todos los países. Tiene sus tradiciones, sus modales, su cultura, su comida… lo tiene todo, como otros países. ¿Es fácil? No, como en otros países», señala.

El error que deben evitar quienes quieran mudarse a España

Para Daniele, uno de los errores más comunes entre quienes se plantean mudarse a España es confundir las vacaciones con la vida cotidiana. «Creo que uno de los mayores obstáculos que tiene la gente cuando viene a España es que ellos vienen como turistas. Ven la vida desde la perspectiva de un turista y realmente no tienen en consideración lo que sucede entre bambalinas», explica. Es decir, ven solo la parte superficial, la más amable, pero no se enfrentan a lo que supone realmente vivir aquí: gestiones administrativas, encontrar trabajo, pagar alquileres, aprender el idioma o integrarse en una cultura que, aunque parezca cercana, tiene sus propias complejidades.

«Así que vienen una semana, ven cómo funciona o ven la forma de vida, y piensan 'puedo hacerlo'. Es un error», advierte. Muchos se dejan llevar por la emoción y no por la preparación. Por eso, el británico lanza un consejo a todos aquellos que están considerando dar el paso: «Si estás pensando en mudarte a España, primero puedes averiguar qué pasa allí preguntando a la gente local».

Su recomendación no es solo investigar, sino hacerlo de manera honesta y con fuentes fiables. «Infórmate un poco, habla con la gente local, no me refiero a los británicos de tu bar favorito, habla con gente española que hable inglés o con la que hayas podido crear algún vínculo, puedes usar un traductor o lo que sea», comenta. La idea es salir de la burbuja del turismo o de las comunidades de expatriados y conocer la España real, esa que se vive en el día a día.

Y añade una advertencia muy clara: «Tenemos el problema de que la visión turística nubla el sentido común. Lo nubla porque vemos una forma de vida que disfrutamos porque estamos de vacaciones». Es decir, estar en la playa tomando una cerveza una semana al año no es lo mismo que enfrentarse a la burocracia de una Seguridad Social extranjera o encontrar un contrato de alquiler estable y asequible. «Haz los deberes», advierte. Y no lo dice por amargar a nadie el sueño, sino para que quienes se lancen a esa aventura lo hagan con los pies en la tierra y mayores probabilidades de éxito.

«Habla con la gente local y ten en cuenta lo que dicen, cómo lo dicen, la información que recibes… Y no solo de una persona, escucha a toda la gente posible, porque habrá historias de miedo, puedo compartir algunas…», señala, manifestando que, para él, vivir en España puede ser una experiencia maravillosa, «solo tienes que encontrar los ingredientes adecuados para que esa vida sea vivible».