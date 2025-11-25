Un asesor fiscal indica cuál es la cantidad máxima de efectivo que se puede tener en casa en España: «Lo máximo es...»

Una de las conclusiones de un informe del Banco Central Europeo (BCE) llamado 'Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el rol único del dinero físico en cuatro crisis' destaca el papel fundamental del efectivo en momentos de críticos económicos y sociales.

Para ... el BCE, el dinero en efectivo se vuelve útil «cuando la estabilidad se ve amenazada». Incluso, hay algunos países europeos como Finlandia y Países Bajos recomiendan atesorar una cantidad entre 70 y 100 euros en efectivo para cubrir necesidades durante 72 horas.

Asimismo, los españoles en los últimos tiempos han hecho acopio de efectivo a raíz del apagón que sufrió la Península a finales de abril de 2023. Esa situación que dejó sin luz al país durante prácticamente todo un día tumbó también los sistemas digitales de pago. De acuerdo con esta situación, un barómetro elaborado por Gad3 para la Plataforma Denaria certifica que «el 35% de los encuestados mantienen una mayor cantidad de efectivo en casa».

La cantidad de dinero en efectivo que puedes tener en casa

¿Pero cuánto dinero se puede tener en efectivo en casa? A esta pregunta ha respondido Sergio Sánchez, asesor fiscal. Su respuesta es clara: «Lo máximo que puedes tener es lo que quieras, siempre y cuando se justifique la procedencia del dinero».

Para entenderlo, Sánches pone dos ejemplos. «Lo que no puedes tener es 100.000 euros» ya que «si tú tienes 30 años y tienes seis meses cotizados y cada mes has cotizado por 1.000 euros no cuadra», explica. «No tiene sentido que tú tengas en casa 100.000 euros».

Otro ejemplo que da este asesor fiscal es el caso de un médico con una nómina de 3.000 euros netos: «A lo largo de los años has sacado dinero, te lo has guardado en tu casa y tienes 30.000 euros al final está justificada la procedencia. Lo has ido sacando del banco y lo has metido en tu casa».

Según el barómetro mencionado de Gad3 a pesar del aumento del efectivo, especialmente entre los jóvenes, la tarjeta sigue sienfo el método de pago más utilizado por los españoles por delante del efectivo.