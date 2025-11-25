Suscribete a
ABC Premium

Un asesor fiscal indica cuál es la cantidad máxima de efectivo que se puede tener en casa en España: «Lo máximo es...»

Sergio Sánchez pone dos ejemplos e insiste en que la procedencia de los fondos siempre debe estar justificada

Un asesor fiscal advierte a los españoles respecto a la vida laboral que tienen registrada en la Seguridad Social: «Suele estar bien, pero...»

Un asesor fiscal indica cuál es la cantidad máxima de efectivo que se puede tener en casa en España: «Lo máximo es...»
Un asesor fiscal indica cuál es la cantidad máxima de efectivo que se puede tener en casa en España: «Lo máximo es...» ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una de las conclusiones de un informe del Banco Central Europeo (BCE) llamado 'Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el rol único del dinero físico en cuatro crisis' destaca el papel fundamental del efectivo en momentos de críticos económicos y sociales.

Para ... el BCE, el dinero en efectivo se vuelve útil «cuando la estabilidad se ve amenazada». Incluso, hay algunos países europeos como Finlandia y Países Bajos recomiendan atesorar una cantidad entre 70 y 100 euros en efectivo para cubrir necesidades durante 72 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app